Engañando con Doñana

Decía Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro pensamiento, que lo que no podemos expresar con palabras es que no podemos pensarlo y, por tanto, todo lo que tiene lógica y puede pensarse puede expresarse perfectamente, peor o mejor, pero podremos expresarlo. De modo que cuando alguien nos dice que sabe algo pero no puede expresarlo es que en realidad no lo sabe. O que prefiere no decirlo claramente porque el pensamiento compartido lo delatará. Nos ocurre a menudo con la clase política, especializada desde hace tanto en no decir a las claras lo que todo el mundo es capaz de pensar o en no pensar claramente lo que cualquiera se atreve a decir. Llevamos varios días oyendo mensajes confusos, contradictorios, liosos, paradójicos de los políticos con respecto a Doñana. Y la realidad es siempre más simple de lo que quieren pintárnosla. Agua no hay.

Doñana está prácticamente seca. No llueve ni va a llover. Y no hay agua ni para los cultivos legales. De hecho, hay miles de agricultores que no siembran por la sencilla y lógica razón de que no hay agua. El Gobierno andaluz ha legalizado cultivos que eran ilegales porque tomaban agua de donde no debían, para darle la vuelta a la tortilla y que ahora lo ilegal sea no permitir que estos agricultores rieguen. Creen que les lloverán los votos por eso. Pero agua no va a llover. Ese es otro cantar.

Mientras tanto, la Unión Europea avisa de que multará a nuestro país por permitirlo. Desde Bruselas no se entienden con gobiernos de allá o de acá, sino con el gobierno de España. Y nadie parece mover un dedo para impedirlo. O sea, que pagaremos entre todos los contribuyentes: los que riegan, los que no, los que están en contra de los riegos, los que se enriquecen con las fresas y los que ni siquiera comen fresas. La cuenta vendrá con el nombre de todos los españoles. Lo que se unirá a la inflación por la subida de los precios del resto de alimentos, porque la sequía lo va a seguir encareciendo todo.

Doñana sigue secándose cada día que pasa con estas temperaturas extremas, con la costumbre –ahora legalizada- de violentar sus pozos y con el único panorama por delante de que, en los próximos meses, se va a evaporar más agua todavía y no va a caer ninguna.

El signo de los tiempos. Una vergüenza de la que la Historia nos pedirá cuentas. Cuando nos pregunten nuestros nietos, les diremos tal vez lo que nos dicen los políticos hoy: que es difícil de explicar. Y entonces nuestros nietos, tal vez, nos reprocharán que tampoco era tan difícil entender que no había agua.