Entenderse y si no es posible hay que cambiar la Constitución

Entenderse hace referencia a una acción que implica reflexión y al mismo tiempo voluntad firme de querer llegar a un acuerdo entre las partes que buscan el bien común. Esta definición serviría para el ámbito político.

Lo que está sucediendo en nuestro país no es que precise de esta definición es que necesariamente implica conjugar el verbo entender en sus modos y tiempos. Sería muy conveniente que todos los políticos, sobre todo los del PP y el PSOE, lo conjugaran en tu totalidad. Si no se acuerdan, que parece ser que es lo que sucede, es tan sencillo como acudir a Google buscar el verbo y repetirlo, y al mismo tiempo que lo hacen deberían procurar comprender el significado de cada tiempo y modo.

Es increíble que la mayoría hemos vuelto a votar un entendimiento entre ambas formaciones políticas y que esto no sea posible que se plasme en un acuerdo que de estabilidad y seguridad a nuestro país. La acción política se está dirigiendo a una confrontación sin límites, lo cual es sumamente peligroso, muy peligroso.

Nos percatamos que lo de confluir entre ambas fuerzas políticas no está siendo posible, así que no queda otra que acabar de una vez por todas con la tensión y, porque no decirlo, con la voluntad de destrucción de un país como España. Esto solamente tiene una solución y esta se halla en el marco de la Constitución: realizar un cambio en el texto constitucional por la vía agravada.

La inmensa mayoría de ciudadanos entendemos que es la única solución porque, la verdad, las negociaciones para constituir un gobierno, dado que el PP y el PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo sensato, nos empiezan a aburrir y comenzamos a estar agotados y es muy cansado oír siempre las mismas cantinelas.

Tengamos el coraje de abordar el cambio de la Constitución. La Carta Magna nos facilita esta medida.

Comencemos para ello con la modificación del texto que nos lleve a un referéndum en donde todos los ciudadanos de este país, España, votemos si queremos o no la independencia de Cataluña y del País Vasco. Pongamos en marcha el reloj de proceso agravado que es necesario para ello. Es suficiente que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo para ello, suman, según las cuentas actuales, el número porcentual para ello.

Sí “para ello”. He repetido lo mismo varias veces para dejar constancia de que hay que hacerlo. Sí, por favor, “para ello”.

En los artículos 166, 167,168 y 169 del Título X de la Constitución se habla de la propia reforma en los siguientes términos:

“Título X. De la reforma constitucional

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167

Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168

Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Título Preliminar son muy claros, así que abordar la independencia de una parte del territorio de España, como es el caso de Cataluña y el País Vasco conllevaría “modificar estos artículos”, lo cual nos lleva a iniciar un proceso agravado.

“Artículo 1

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid”.

Vayamos a ello con valentía, porque cada día hay más parte de la ciudadanía española que estamos cansados, aburridos, saturados y agotados con tanto politiqueo de los partidos políticos con respecto a la autodeterminación, amnistía, condonación de la deuda, etc. Ha llegado el momento de afrontar un referéndum y aceptar su resultado.

El artículo 3 deja muy claro el tema de las lenguas. Lo ocurrido en la constitución de la mesa del Congreso recientemente salta por los aires lo que la Constitución señala con claridad. Lo propuesto por la presidenta del Congreso no se puede hacer si realmente no modificamos la Carta Magna. No puede ser una decisión política la que decida al respecto. Es decisión del pueblo soberano que debe manifestarse a través de un referéndum.

Defiendo, sin medias tintas, la necesidad de realizar un referéndum ni el Partido Popular ni el Partido Socialista pueden seguir a la zaga obviando que, como partidos políticos de gran vocación constitucionalista en referencia a la Constitución del 78, sigan dándose la espalda.

La mayoría es la suma del Partido Popular y el Partido Socialista, esto conviene recordárselo a los políticos y en especial a los diputados y senadores de ambas fuerzas políticas, y se deben ante todo a la defensa de la Constitución.

Estamos cansados de extremismos por un lado y por otro y hemos votado cordura y consenso entre ambos partidos políticos.

Soy consciente que esto último no gusta que lo digamos. Algunos líderes políticos les molesta, pero es la realidad, simple y llanamente la verdad.

Se está generando una pugna entre españoles y esto no traerá nada bueno. La única manera de solventar esta terrible realidad es votando una Constitución con los cambios que sea preciso realizar.

Por mi parte abogo porque Cataluña y País Vasco a través del referéndum obtengan la independencia, claro, si es lo que votamos todos los españoles. Puede parecer fuerte lo que escribo, pero es que el discurso es cansino y, como he dicho antes, termina aburriendo. De esta forma conoceríamos de primera mano lo que piensa el conjunto de la ciudadanía y no estaríamos sujetos al mercadeo que los políticos se traen entre manos.

¡Basta ya! No pueden ser eternos los debates y mensajes de ciertas fuerzas políticas en referencia a la independencia, como tampoco pueden ser eternos los mensajes a medias de otros partidos políticos que hablan del “marco de la Constitución” cuando sabemos que esto no terminan creyéndoselo ni ellos mismos y tampoco los que hablan de mantener la Constitución por encima de todo.

Lo maduro y sensato es iniciar un periodo que tenga como objetivo cambiar los cinco artículos primeros del Título Preliminar de nuestra Constitución y a partir de aquí inaugurar una nueva realidad política y social, ya que el nuevo texto de los mismos traerá otras modificaciones.

Estoy convencido que una vez que Cataluña y el País Vasco inauguren su nueva realidad política si votamos su independencia se solventarán varios problemas que tenemos actualmente y comenzarán otros, tanto a nivel interno de sus territorios como a nivel de Europa, hay muchas zonas de otros países de la Unión Europea que, amparándose en lo sucedido en España, querrán tener la oportunidad de iniciar un camino diferente. Todo esto nos llevará a minar el triunfo de unión y de unidad de los Padres creadores de la Unión Europea y al final tendremos más problemas porque Europa desunida y formada en nacionalismos y cantones será muy vulnerable ante otras potencias mundiales.

No es lógico seguir en la tensión que tenemos y en el engaño permanente en el que estamos. Para iniciar el proceso del referéndum hay que poner en activo lo que dice el punto 1 del artículo 87 de la Constitución Española: “1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras”.

Por lo tanto, no es complicado. Sería suficiente el acuerdo en este caso de los diputados y senadores del Partido Popular y el Partido Socialista, ambos son constitucionales, con lo cual ambos entienden y saben que es la única solución. De esta forma se retratarían y también lo harían los partidos nacionalistas que a lo mejor no quieren que se celebre un referéndum que es el marco constitucional y por esa razón hablan de determinación, de lo cual no se habla en la Constitución y por ende carece de encaje alguno.

Estoy convencido de que hay muchísimos millones de españoles que piensan como yo y entre éstos diputados y senadores del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español.