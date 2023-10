Entre la Leti y Julio Anguita.

Julio se sentó y repudió sus propias lágrimas.

Fue la única vez en que le ví llorar y justo allí había una jodida cámara, jodiendo ese momento que solo a él le pertenecía.

Ocurrió en 2.003, cuando el asesinato de su vástago en la guerra Irak-USA. Para entonces, ya su hijo había muerto en vida. O sea, como otros muchos padres, vio morir dos veces lo que más quería.

Luego vino el síndrome del corazón roto, que le segó su sendero en la política.

Solía decir:

“No me ha apartado Prisa o el felipismo. He sido solamente yo, por mi forma de sobrellevar mi existencia.”

Ansar, -como le llamaba Bush-, no tuvo las agallas de coger el teléfono. Le supongo ocupado en prorrogar el programa en RTVE de Cayetana Guillén Cuervo.

Tan solo se atrevió a enviarle un telegrama. Justo el medio con el que se abrevian preámbulos y epílogos.

Pasado el tiempo, Julio diría:

“Y no quise dejar por escrito lo que yo sentía. No le contesté. Dejé el silencio y esa fue, para mí, la mayor y mejor crítica que he podido hacer de la gestión de José María Aznar...”

Julio vivió agobiado por la culpa que nunca logró exorcizar. Intuyo que nunca entendió aquella muerte, ni fue capaz de cavar la tumba de lo más querido; algo que sí vislumbró respecto de la idea infecunda de la tricolor.

España es un régimen feudal de partidos y de sometimiento al líder. Las ideas han muerto y solo trasciende el poder, que no es más que la firma en el BOE y la tribu expectante.

La amnistía es gratis, el referéndum no. Y ahí veremos si gana Felipe VI el adormilado, (ya saben de su narcolepsia) o la testiculina de mi guapo Pedro Sánchez. Mientras tanto, sedas y terciopelos de la Leti y el uniforme caqui de Leonor. Un viraje al mal aliento, ese hedor de Enriquez Negreira arbitrando.

En fin, que aquello por lo que luchábamos con Julio, va a ser un viaje aplazado. Una guerra de otros.

Los Borbones, que pidieron a Franco luchar en su bando, siendo rechazados por el dictador; y ese PSOE que expulsó a Juan Negrín. Lo que ya sospechábamos en aquel nuestro territorio de una vida anterior.

En esta semana en que me asomo por penúltima vez a la salina deslumbrante que saluda la fusión entre el Guadalquivir y el Atlántico al que llamaban Hades, quiero evocar las estériles barricadas y las estrellas de tres puntas.

Tuve la suerte de coincidir con Julio a lo largo de mi existencia y doy gracias por ello. Cada momento fue milagroso.

Anochece en Sanlúcar de Barrameda, entre buganvillas y olor a lima y canela.

Suena otra rumba, mientras cae el telón del horizonte.

El café, siempre solo, y en vaso de cristal, que diría Julio.