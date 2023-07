Entre la rajita de la Chavarri y la mina de oro de Zapatero.

Qué aburrimiento de campaña. Yo que me siento demasiado clásico, me aburro, me duermo... Nada comparable con “Arfonzo” Guerra bramando frente a los pisos de los militares del 23 F.

Los carteles de Sánchez, -con lo que guapo que es mi Pedro- de perfil. Qué desperdicio. Será que le han salido arrugas, con lo bonitas que son las de Robert Redford.

Y Feijoó, con esa cara de triste. Si te montas en un yate con un contrabandista o narco o lo que sea, se supone que es para pasártelo bien... Pues ni eso. Sería la lumbalgia, esa enfermedad indemostrable, con la que los laboralistas preservamos al proletariado de los excesos de sus jefes...

Pero he aquí, que el pasado viernes todo cambió, lo que explica el laberinto español.

Por un lado, y no quiero banalizar porque toda muerte es la desaparición de un ser humano, el adiós de Marta Chávarri.

Y por otra, la extradición por la Audiencia Nacional, del que fuera jefe de Seguridad de Chávez, el Pollo Carvajal.

Marta representa aquella España de Felipe González, -que es la foto elegida por los gurús sociatas para su campaña-, despreciando la imagen y obra de su líder “Narciso” Sánchez, ahora de perfil y en breve de espaldas.

Aquella historia nos lleva a ese Mario Conde contratando un detective y desvelando la infidelidad de Chávarri con el marido de la Koplowitz, ahora consagrada a la caridad y piedad cristianas.

Aquella foto sin braguitas, estimulante de la líbido, abortó la fusión entre el Banco Central de Escámez y el Banesto de D. Mario. Aquella época en que el edén, (Solchaga dixit), era hacernos ricos.

En eso, hemos cambiado la rajita por mascarillas, porque la beatiful people es inmortal.

La segunda sí me provoca nostalgia, porque aquel Zapatero, también fue amado por su ceja, versión Ana Belén, poema de Benedetti. Mas este viernes, entre el silencio absoluto de los medios, el que fuera jefe de Seguridad del comandante Chávez, fue deportado desde Madrid a las cárceles USA, o sea un recorrido fúnebre hacia lo que mi abuela llamaba la “muerte a pellizcos”.

El Pollo Carvajal, que así lo apodan, denunció ante un juez con sordera, que Zapatero es dueño de una mina de oro en Venezuela. También que aquel Raúl Morodo (el del PSP que paseaba con el viejo profesor Tierno Galván) embajador nombrado por ZP en Caracas, era su comisionista. Dada su avanzada edad, no tendrá como horizonte ningún barrote. Todo ello presuntamente, que yo no tengo seguro de responsabilidad como el Butanito José María García en la cadena episcopal.

Zp no cree en “Narciso” Sánchez. Solo construye su coartada frente a la delación que vendrá del Pollo Carvajal, cuando se postre ante esa bandera americana, que despreció el de la ceja. Qué dolor.

Mientras medio Madrid anda de mudanza y me dicen que Pepiño Blanco ha desalojado una habitación solo para albergar curriculums de cesantes, este viernes la campaña se desperezó de su lánguida siesta.

Este despertar dibuja un perfil del ser humano como solo describiera Hanna Arendt. La La filósofa alemana asistió al juicio de Nuremberg. Frente al relato del Fiscal contra los jerarcas nazis, ella pareció justificarlos. Era el año 1.961. Dijo que todos nosotros hubiéramos actuado de forma idéntica.

Pero frente a quienes piensan que esto sirve para absolver al de la ceja horizontal y a la ceja vertical de la pobre Marta, nos estaba condenando.

Porque los que no tendremos paz, ni perdón, somos quienes entonces o mañana, nos hemos sometido a no pensar.

Para estos, -sea la causa erecta o tendida- no es posible el perdón. Será por eso mi veneración por Alvise Pérez, Snowden o Assange. Solo las causas perdidas son las justas.