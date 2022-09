Entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Entre Dani Güiza y Joaquín.

Malos tiempos para los conspiranoides. Esta semana se nos caído el mito de la inmortalidad reptiliana, aunque todavía nos queda el consuelo de que la Reina de Inglaterra fuera un clon.

Nada nuevo. Aquí Franco tuvo su propio doble, entre el retrato de Mercero y el bolero de Antonio Machín... Sí, eso es, “Espérame en el cielo”. Hemos extraviado hasta el pasodoble...

Por suerte, aún nos queda lo de que el hombre no pisó la luna con Kubrick de regidor de escena.

En estos días, también se nos ha caído Rafa Nadal, al que parece le ha llegado la hora de las clases pasivas. Uno de los recursos más comunes de las retiradas (hasta Juan Marín dixit) es el “me dedicaré a mi familia”, lo que nos hacer reflexionar que no nos acordamos de las madres y de los hijos, sino hasta después del baile.

Aun hoy, me levanto con el artículo del tito Toni Nadal, en su columna de PRISA, que titula pomposamente (ojú, lo que hay que leer), “Alcaraz ha tomado buena nota de Rafael”, como si el entrenador del primero no fuera otro que Juan Carlos Ferrero. (y cuánto me alegro).

Uno se pregunta cómo con determinadas carencias, se pueden crear campeones; pero una de dos, o no fue su tío quien lo formó, sino un clon; o debe ser como los matojos, que crecen a pesar del asfalto y los radares. En fin, los locos a veces se curan, los imbéciles nunca.

Pero hoy quiero hablarles de Dani Güiza, jerezano y campeón de Europa en el 2.008. Para el vulgo, Sanlúcar de Barrameda es una segunda Sevilla, con su Semana Santa igual a la miarma de hace veinte años; su sociedad aburguesada en torno a las carreras de caballos mientras se solaza entre la manzanilla y las galeras. (que no está la cosa para langostinos).

Sin embargo, en dirección Norte, hay una población de alrededor de tres mil personas, a la que llaman La Algaida. Es un paisaje agreste y degradado; pero que refulge ante el castillo de La Pantista, y el blanco deslumbrante de las salinas junto al mínimo puerto de pescadores.

Súbitamente, en un sendero serpenteante como una lagartija, surge un Estadio blanco encalado, de idénticas dimensiones que el Nou Camp, y cuyo rojo resalta frente al verde del Sanluqueño. Allí, se apiñan una inmensidad de pequeños seres que solo sueñan con Maradona. Me he jurado convencer a Angel Villar para que los visite, a la hora en que la sal es rosa como la que atribuyen al Himalaya y ahora que hemos descubierto (Ay Esther Doña), que el juez Pedraz es un fistro pecador de la pradera, que diría el de la Calzada. Chiquito sí que hubiera merecido tres días de luto de Ayuso.

Serían las seis de la tarde de un día cualquiera, cuando hizo su entrada a ese estadio Dani, internacional por España. Sin las cornadas del amor y la traición, no conoces la existencia.

Las epopeyas sucumben en piezas de arqueología. Güiza –que un día se durmió en pleno discurso de Luis Aragonés- no viste ropa de marca, ni botas refulgentes. Siendo un chiquillo, comía tostadas de manteca colorada, (a ver si algún lector me ilustra sobre dónde comprarla en vez de margarina vegetal). No había más. Socio del club de los de mirada perdida. Selecto colectivo, -benditos fracasados- que solo acoge a quien se quedó en otro momento solo suyo para siempre.

Habría que preguntarse, si con la misma edad de los dos, uno quisiera ser Joaquín o Güiza. Si por veneración fuera, me quedo con la salina en la desembocadura del Guadalquivir.

Mientras Nadal acabará regentando y echando bolas en algún club de Marbella (anda Bendodo, gratis total para Rafa sobre el club de Manolo Santana) y Joaquín, tal vez, la Presidencia del Betis, la flor de loto solo crece sobre el barro de nuestras existencias. Porque puestos a escoger, siempre el Algaida UD., y esa sal... La que cura en forma de lágrimas o sudor. La que tan bien conocen Güiza y muchos de los padres que cogen su bici para que sus hijos algún día sean como él. Siempre adelante...

Mi enhorabuena, Rafa, por tu paternidad.

God save the King, Carlos Alcaraz...