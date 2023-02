Entre un chiste de Lepe, el hastío y la muerte

Pues aquí andamos con un contexto nacional triste, incoherente, dislocado; con la casa española patas arriba y por barrer; con la sensación de que tiene uno un gobierno que es un matrimonio que se maltrata mutuamente a diario y uno está en plan hijo siendo testigo impotente de la escena. ¿El maltrato a la mujer? Claro, ahí está, y el maltrato a millones de españoles también. Lo único que me ha despertado una sonrisa últimamente ha sido lo de los trenes cantabroastures que no caben por los túneles y se siguió adelante con la fabricación -que no ha terminado, afortunadamente- a pesar de que quien corresponda lo sabía desde 2021. Pero, claro, como quien corresponda está peleando, como doña Unidas Podemos no deja de darse guantazos con don PSOE resulta que no hay trenes. Parece un chiste de Lepe. Ahora debería completarse la historia decidiendo aumentar los túneles en lugar de disminuir los trenes y ya Lepe total si no fuera porque en el fondo se trata de algo dramático que habrá servido de hazmerreír internacional y Lepe es mucho más serio e importante que este sainete dramático.

El asunto nacional que nos envuelve es muy inquietante. Ahora ya sabemos que un grupo de niños inmaduros agrupados en torno a un nombre pseudoizquierdista llamado Podemos la ha liado en España con el plácet de un socialista de salón llamado Pedro Sánchez. Podemos empezó queriendo tomar los cielos y Sánchez también, con un escaso respaldo electoral, el menor de la historia del PSOE desde 1977. Podemos no ha levantado nada sustancial y ha destruido mucho. No ha levantado riqueza ni puestos de trabajo creando empresas públicas ni relevancia de España en lo internacional sino que se ha dedicado a ser una especie de fundación misionera laica en lo social al tiempo que ha originado ampollas de odio; unos niños cargados de bilis en lo político que además demuestran inmadurez por soberbia de niños empoderados que llevan a cabo una proyección psicológica de sus propios errores con tal de no bajarse del carro. Esta desmesura se ha completado con que nuestros “padres gubernamentales” han llevado al poder estatal a dos nacionalismos excluyentes con rasgos fascistas claros.

En tal ambiente no es difícil que aparezca el hastío vital hasta en sus propios votantes. Está uno rodeado de desgracias y de muertes y llega este personal a desordenarlo todo -con lo cual le da fuerza a Vox- sin poseer las condiciones objetivas para ello, como si fueran Lenin esperando que los demás nos sumemos a su causa en plan bolchevique. Resulta sin embargo que no estamos en la primera guerra mundial muriendo como moscas ante los enemigos aliados y pasando hambre sino que nos hallamos en un contexto donde quien domina es el mercado que también nos tiene jodidos pero aún no nos ha llevado al desastre porque sigue poseyendo resortes de vitalidad y engaño. Ha aprendido mucho de su historia mientras que la izquierda parece haberse enterado mucho menos de qué va esto y sigue con las voces y las pancartas al tiempo que toma medidas descabelladas contra natura o a costa del dinero público y de vender España a los especuladores.

Del hastío que acaba por matarnos psíquicamente a la muerte de verdad, a los miles de muertos de los terremotos y al millón de abortos practicados en los últimos años y al aumento de abortos en muchachas de menos de 19 años que quedan embarazadas. Entre las muertes de familiares y amigos que uno arrastra y las muertes de seres indefensos que no cesan está uno rodeado por las muertes que fueron y las que son. No es fácil llevar una vida así y sin embargo no hay que rendirse porque no tenemos nada mejor que hacer que vivir para intentar que la vida sea más llevadera.