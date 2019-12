Hace frío, el cielo gris, llueve... Está claro que así, ¡el ánimo no se te mueve! pero, si logras ponerte en marcha a pesar de que el entorno no sea muy agradable, más adelante podrás disfrutar de beneficios perdurables. Y es que cuando te tiras a la piscina, ¡te sube la autoestima!, ganas en confianza, notas como empieza a desaparecer ese frío (físico, mental y emocional) que desequilibra la balanza y, por tanto, sentirás como "la cosa" avanza.

Llevo unas semanas entrenando para mi primera media maratón (para la que quedan dos meses aprox.). Salgo a correr cuatro días a la semana y completo mi plan con entrenamiento de fuerza. Los días de lluvia y viento el ánimo no se pone precisamente contento, y como dejes que el cuerpo se acomode debajo de la manta... ¡la superación se espanta! Precisamente la súper - acción es una acción que va más allá de sí misma, que vence sus impulsos, que a las inclemencias le hecha un pulso... Superarse es algo que va más allá del movimiento físico, la superación crea química (mental, emocional, profesional, humana) y ¡hasta lírica! porque cuando te superas, nutres de tal modo tu autoestima, ¡que te parece que, hasta la realidad, rima! Y con tanto entrenar, para cuando te das cuenta, estarás disfrutando en la CIMA ... Ahí es cuando tomas conciencia de que la C apacidad I nnova en M otivación y A spiraciones...

Por todo ello, cuando te superas y sientas que nada te frena... ¡sal y ENTRENA! porque entonces vas a ENcontrar el TREN de tu Actitud y vas a nutrir en gran medida tu TÚ (Talento Único). Si sientes que la superación corre por tus venas... ¡sal y ENTRENA!; si sientes que el objetivo vale la pena, ¡sal y ENTRENA!; si sientes que tus logros te llenan... ¡sal y ENTRENA!; si quieres generar energía de la buena... ¡sal y ENTRENA!; si quieres dejar de sentir las dificultades como una condena, ¡sal y ENTRENA! ¿Ya?, ¿te vas quedando con la copla? ENcontrar el TREN de tu Actitud no es algo que dependa de qué tal el viento sopla sino más bien con la manopla de la decisión que te quita todas esas legañas que nublan tu visión...

Recuerda que la superación, ¡no engaña!, es algo que te nace de las entrañas y actúa como la más efectiva araña deborando las moscas de los obstáculos. "No se es un perdedor hasta que no se deja de intentarlo" afirmaba Mike Ditka, afamado jugador y entrenador de fútbol americano conocido como "Iron Mike" (el Mike de hierro). No le faltaba razón al señor Ditka, pues quien no lo intenta, ¡pone su superación en venta! y está claro que esa decisión, no renta, pues en el momento en el que nos deshacemos de la "súper-acción" dejamos de crear la química mental, emocional, profesional y humana propia de los que siempre ganan, no porque queden siempre en primer lugar, sino porque nunca lo dejan de intentar...

Ya lo habrás adivinado... Del ganador, ¿cuál es el lema? eso es... ¡ENTRENA!