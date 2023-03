Entretenidos en Europa

Europa puede perderse en sí misma. Puede parecer una expresión fuerte, pero no lo es. Si esto ocurriera nos adentraríamos en una obscuridad que podría acabar con el bienestar alcanzado gracias a la existencia de democracias solventes.

La vida avanza. El devenir de la historia a los europeos nos está situando ante una realidad que nos puede engullir en una crisis de grandes dimensiones.

La Europa que presidirá España se basa en el siguiente recorrido.

Europa nació entorno a tres Comunidades. La CECA (Comunidad del Carbón y del Acero), la CECA (Comunidad de la Energía Atómica) y la CEE (Comunidad Económica Europea).

Los padres de lo que hoy conocemos como Unión Europea trataron de fomentar unas instituciones que nos llevaran a los europeos a la paz y al progreso económico y social.

Si preguntáramos hoy a los ciudadanos europeos qué significado tiene para nuestra actual Unión Europea la fecha del 1 de enero de 1958 nos podríamos encontrar ante una respuesta pobre porque para un porcentaje muy alto no existiría ninguna conexión. Sin embargo, conviene recordar que este día entró en vigor la CECA (Comunidad del Carbón y del Acero).

Si, además, preguntáramos sobre los siguientes nombres Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein y Altiero Spinelli un porcentaje mínimo los relacionaría con los padres de proceso que hoy conocemos como Unión Europea.

Desde el propio nacimiento de la Europa de los 27, que son los Estados que forman parte de la Unión Europea, existieron problemas en cuanto a su concepción. Hubo quien pretendía establecer además de la CECA, una Comunidad Europea de Defensa que se firmó en 1952, pero que no llegó a entrar en vigor. También se quiso construir una Comunidad Política Europea, esto también fracasó. La decisión más consensuada fue la de generar un embrión que pudiera producir como resultado la integración económica. De aquí nacieron la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom).

Cada una de estas siglas responde a la firma de Tratados que se enmarcan en un conceto de una Europa Supranacional y que pretendieron avanzar en la creación de un mercado común y de un crecimiento de industrias nucleares con el fin de garantizar el abastecimiento y la seguridad para los ciudadanos de los Estados miembros.

Esto conllevaba sin lugar a ninguna duda a generar un dinamismo positivo en la economía y en la convivencia política.

El apoyo para el logro de estos objetivos se dio en la firma del Tratado de París y en los dos Tratados firmados en Roma, conocidos como los Tratados de Roma.

Años más tarde cuando entró en vigor el Tratado de Adhesión, 1 de enero de 1973, con la incorporación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, los Estados miembros pasaron de seis a nueve. Aquí se dio un problema que, desgraciadamente, terminó de solucionarse con lo que hoy conocemos como Brexit, salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido tenía un planteamiento basado exclusivamente en la cooperación intergubernamental, lo cual, desde el inició se alejó de otros planeamientos existentes, de caminar hacia una unificación plena en la dimensión económica y política. Podríamos decir que una Europa más federal.

Sin embargo, más allá de las matizaciones y creencias de cada Estado miembro, las tres Comunidades Europeas (CECA, CEE y la CEEA) iban avanzando y cuando se incorporaron Grecia (1 de enero de 1981), España y Portugal (1 de enero de 1986) se consolidan tres puntos esenciales que tienen que adquirir los Estados miembros de esta Europa que avanza hacia un espacio, desde mi punto de vista, más europeo. Esto significa que los Tratados que se firman tienen efecto directo, que se da una primacía del Derecho comunitario y que existe una interpretación uniforme. En definitiva, estamos ante la aceptación vinculante de las normas comunitarias.

La concepción europea iba avanzando y el 1 de julio de 1987 entró en vigor el Acta Única Europea. Esto conllevó a que algunos países tuvieran que realizar referéndum dado que la misma afectaba a sus Constituciones nacionales.

Lo que el Acta Única Europea aportó fue una mayor cohesión en el mercado interior y la existencia de una armonización legislativa basada en la mayoría cualificada, se comenzó a superar el principio de unanimidad. Fruto de esta Acta se realizaron importantes reformas institucionales y se produjeron ampliaciones en las competencias comunitarias en sectores fundamentales para el futuro en los ámbitos de la Investigación y Desarrollo, el Medio Ambiente y en la Política exterior común.

Si el Acta Única Europea conducía a los países miembros en esta dirección en el mundo se estaban produciendo cambios de gran calado fruto de la caída del comunismo en Europa. Ante este hecho Alemania salía reforzada, dado que la unificación de las dos Alemanias adquiría un gran peso en Europa.

Esto conllevó a una revisión de los Estados miembros vinculados al Acta Única Europea. El producto final fue el Tratado de Maastricht conocido como Tratado de la Unión Europea entrando en vigor el 1 de noviembre de 1993. Este hecho afectó también a las Constituciones de Francia, Alemania, Portugal y España. En nuestro caso hubo que reformar el artículo 13.2 de la Carta Magna.

Este Tratado comportó el afianzamiento de dos pilares. El de la Política Exterior y Seguridad Común, conocido con las siglas PESC y el de la Cooperación en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior (CJAI).

El Tratado de la Unión Europea reforzó las Instituciones del Parlamento Europeo, la Comisión, El Consejo y el Comité de las Regiones (Órgano Consultivo) y sobre todo nos ha llevado a trabajar conjuntamente una serie de políticas. Conocidas como políticas europeas en los espacios de la Educación, formación profesional y juventud; Cultura; Salud Pública; Protección de Consumidores; Redes Transeuropeas y Cooperación al Desarrollo.

Europa se consolidó desde el punto de vista económico y monetario con la creación de la moneda única, el euro. Lo hizo en tres etapas. La primera comenzó en 1 de julio de 1990. La segunda el 1 de enero de 1994 y la tercera el 1 de enero de 1999 (creación de la moneda única y del Banco Central Europeo). Asimismo se afianzó la Ciudadanía de la Unión a través de la libre circulación y residencia, el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado de residencia, a la protección diplomática y consular y al Derecho de petición al Parlamento Europeo y denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo. A esto hay que añadir el Principio de Subsidiariedad que consiste en la actuación comunitaria cuando la acción no pueda alcanzarse por los Estados miembros.

En 1995 se adhirieron Austria, Finlandia y Suecia. Entró también en vigor el Convenio Shengen. El 1 de mayo de 1999 entró en vigor el Tratado de Ámsterdam. Fruto de éste se originan importantes reformas en el Tratado de la Unión Europea en las Instituciones del Parlamento Europeo, en el Consejo y en la Comisión y en el Tribunal de Cuentas. Al mismo tiempo que se recoge la regulación de la Cooperación Reforzada.

Esta es la breve historia de la Europa de los 27. Entre todos hemos construido este relato. Ignorar y matar todo esto es el objetivo de algunos grupos políticos, basando su existencia en el populismo y en el ataque directo e indirecto a la Unión Europea. Los populismos y los nacionalismos están matando poco a poco a Europa y esto significa acabar con el desarrollo y el progreso. Vincularse a estos grupos es dibujar un futuro imprevisible.

Esta historia la desconocen o desconocemos un alto porcentaje de la ciudadanía europea. Esto es muy peligroso porque significa que podemos ser manipulados llevándonos a un espacio obscuro de impredecibles consecuencias.

La Europa que presidirá España y consecuentemente el presidente elegido democráticamente por los españoles debe de tener muy presente el proceso histórico que ha vivido Europa para llegar al lugar en el que estamos. El peligro que existe en muchos gobernantes es pensar y creer que cuando ocupan, por turno, un puesto de este nivel es estar convencidos que Europa existe desde el momento que asumen la presidencia de turno.

Un apunte más, lo que está pasando en Francia es terrible para Europa porque es no aceptar determinados parámetros esenciales para la supervivencia, no ya de Francia, sino de Europa. El tema de las pensiones es un punto muy sensible, pero que habrá que modificar y esta modificación no puede ser ocultada por los poderes públicos y exige de un alto nivel de consenso y de búsqueda de nuevas pautas y caminos.