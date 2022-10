Envidia sana de Málaga

Una vez más la Peña Flamenca Juan Breva, de Málaga, contó conmigo para hablar de flamenco, en esta ocasión para tomar parte como ponente en el XXIX Congreso Internacional de Flamenco, celebrado con éxito el jueves y viernes pasado. Y una vez más he sentido envidia sana de la tierra de La Trini y La Repompa, porque saben organizar estos eventos y ponerle mucho amor. Málaga ha sido una ciudad andaluza muy poco tenida en cuenta por la flamencología, presentándola siempre como malagueñera y verdialera, y la tierra de Juan Breva, El Canario y El Piyayo. Pero, evidentemente, es mucho más que eso. Sin la labor de la Peña Juan Breva e investigadores como Pepe Luque, Eusebio Rioja y Gonzalo Rojo, entre otros, la injusticia seguiría ahí. Desde hace un tiempo existe la Cátedra de Flamencología de Málaga, que dirige una mujer, y la Bienal de Málaga, que ahora la va a dirigir también una mujer. Hasta las mujeres se están poniendo también las pilas con el flamenco en esta hermosa ciudad, limpia y con un ambiente extraordinario. Lo siento, porque soy sevillano y amo a mi ciudad, pero aquí tenemos que ponernos también las pilas. Tendremos que organizar un congreso para analizar lo que era Sevilla hace siglo y medio, la Meca del flamenco, y lo que es ahora. Tenemos la Bienal, sí, pero, ¿qué Bienal? Y la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, sin presupuesto, o sea, muerta, sobre todo tras la desaparición del entusiasta don Rafael Infante, que en gloria esté. ¿Qué va a pasar con esta cátedra? En el Ayuntamiento de Sevilla deberían hacer algo más que organizar la Bienal, de manera deficiente, como ha quedado claro. Olvidarse de la política y poner a trabajar a las personas adecuadas. A lo mejor no tenemos a un Pablo Franco Cejas, el actual presidente de la Peña Juan Breva, como en Málaga, pero habrá que buscarlo. Habrá que pedirles a los dirigentes de Torres Macarena que hagan algo más que dar recitales casi a diario, como un tablao. La labor de esta entidad cultural es admirable desde su fundación, y la he destacado siempre, pero hay que pedirles algo más, porque Sevilla los necesita. Pero sobre todo, el flamenco necesita al Ayuntamiento y a las empresas privadas sensibles con este arte tan nuestro. A sus peñas, las más serias, y, sobre todo, necesita a los medios de comunicación, que a veces ponen el flamenco en manos de cualquiera. Sí, Málaga me produce envidia sana, pero también cochina. Podrían hacer más, claro, pero no mejor. Lo bordan.