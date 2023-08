Envidias y celos en el mundo del Misterio

En el fascinante mundo del misterio y la investigación paranormal, es común encontrarse con envidias y celos profesionales que amenazan con socavar la colaboración y el progreso entre personas o grupos. A medida que los investigadores y expertos luchan por ganar reconocimiento y destacarse en un campo altamente competitivo, parece que todo se vuelve más hacia dentro, más egoísta en los que es, sin dudas, una “hoguera de las vanidades”.

Hace unos días entrevistaba a un historiador con motivos de unas polémicas declaraciones en torno a pirámides y la quimérica Atlántida en Sevilla. En una conversación posterior me decía: “Ahora sale un libro mío con otra persona, debería ser escrito a medias pero es mentira, él sólo ha escrito 30 páginas y yo las 300 restantes pero, ¿sabes? Me dijo que la idea la dio él y que debía ir su nombre antes que el mío en el libro y que siempre lo tenía que nombrar porque quería que en su currículum pusiera “escritor”, así es como va a salir sin haber hecho apenas nada”. Yo le hice ver que no debería ser así pero él, resignado, me hizo ver que el ego de esa persona es como la catedral de Sevilla. Ese es uno de los problemas.

Otro ejemplo es el ataque a un buen amigo, José Antonio Caravaca, por el simple hecho de lanzar su particular “Teoría de la Distorsión” en cuanto al fenómeno OVNI y que ha visto como se le atacaba directa y explícitamente, sólo por lograr que su opinión, su visión de este tema, llegue a más gente con la honestidad que habitualmente tiene. Si a ello le sumamos su ayuda en el programa “Cuarto Milenio”, de Iker Jiménez, en la sección “El Cronovisor”, pues ya parece que es el malo malísimo del misterio para unos pocos (a los que la quina les corroe) sólo por el hecho de trabajar y ayudar a los demás habiendo conseguido estar en un programa de referencia en el mundo del misterio y en televisión sumado a sus años de trabajo en la ufología española. ¿Es justo? Pues no.

Amén de las “competiciones” por aparecer en más carteles y más congresos de Misterio, lo que antes era algo extraordinario ahora es normal y suelen ser “competiciones” que no conducen a nada salvo a repetirse y al desgaste, sinceramente.

Pero “buceemos” en las raíces de las envidias y celos profesionales en el mundo del misterio y discutamos sobre la importancia de superar estos obstáculos para promover un avance genuino en la investigación paranormal.

La naturaleza competitiva del mundo del misterio

El mundo del misterio es un campo donde las teorías, investigaciones y descubrimientos son altamente valorados aunque muchos tienen los pies de barro. La necesidad de destacarse y obtener reconocimiento puede llevar a una mentalidad competitiva, donde los investigadores se sienten amenazados por el éxito de sus colegas. Esta mentalidad competitiva puede –en algunos casos, no todos- alimentar envidias y celos profesionales, creando una atmósfera tóxica y obstaculizando el progreso colectivo.

Los investigadores del misterio a menudo se enfrentan a un desafío adicional: la falta de reconocimiento y validación por parte de la comunidad científica convencional. Esta falta de reconocimiento puede generar inseguridades y una intensa búsqueda de validación entre los profesionales del misterio. Como resultado, algunos investigadores pueden sentir envidia de aquellos que obtienen mayor reconocimiento o logran avances significativos en el campo.

Igualmente los recursos a menudo son limitados. Ya sea financiamiento para investigaciones, acceso a lugares encantados o la oportunidad de presentar en conferencias, la competencia por estos recursos puede avivar los celos y la envidia entre los investigadores. En lugar de trabajar juntos para avanzar en el conocimiento, algunos profesionales pueden tratar de socavar los esfuerzos de sus colegas para asegurarse una ventaja competitiva.

La falta de ética profesional

En ocasiones, los celos y la envidia pueden conducir a comportamientos poco éticos en el mundo del misterio. Algunos investigadores pueden recurrir al insulto, la difamación o la manipulación de palabras y evidencias con el fin de desacreditar a sus competidores y ganar ventaja. Estos comportamientos erosionan la integridad de la comunidad del misterio y socavan la confianza necesaria para una colaboración efectiva.

¿Cómo solucionarlo?

Superar las envidias y los celos profesionales es fundamental para promover un progreso genuino en el mundo del misterio. En lugar de enfocarse en la competencia y la rivalidad, los profesionales del misterio deben reconocer la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo. Compartir conocimientos, experiencias e incluso recursos puede enriquecer la investigación paranormal y fomentar un ambiente de trabajo más positivo.

Es esencial establecer una cultura en la comunidad del misterio donde se valore el respeto y el reconocimiento mutuo. Celebrar los logros de los demás, compartir créditos y reconocer las contribuciones de todos los investigadores son acciones que pueden contribuir a la construcción de relaciones más sólidas y saludables. Además, es fundamental reconocer que cada investigador tiene su propio camino y enfoque en la búsqueda del misterio, y que cada contribución es valiosa.

Una forma efectiva de combatir las envidias y los celos profesionales es promover la educación y difusión de conocimientos en el campo del misterio. Al establecer programas de formación, talleres y conferencias, se brinda a los investigadores la oportunidad de aprender y crecer juntos, lo que ayuda a reducir la sensación de competencia y fomenta el espíritu de colaboración.

Cada investigador tiene la responsabilidad individual de reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos, y de esforzarse por superar las envidias y los celos. Al mismo tiempo, es importante que la comunidad del misterio asuma la responsabilidad colectiva de abordar este problema. Asociaciones y organizaciones profesionales pueden desempeñar un papel clave al establecer códigos de conducta y promover una cultura de respeto y colaboración.

Las envidias y los celos profesionales en el mundo del misterio representan un obstáculo significativo para el progreso colectivo. Para avanzar en la investigación paranormal de manera efectiva, es esencial superar estos problemas y fomentar una cultura de colaboración y apoyo mutuo. Reconocer la naturaleza competitiva del campo, buscar la validación de manera saludable y promover la ética profesional son pasos importantes para combatir las envidias y los celos.

Además, fomentar la colaboración, establecer una cultura de respeto y reconocimiento, y promover la educación y difusión de conocimientos son medidas clave para fortalecer la comunidad del misterio. Al hacerlo, los investigadores podrán unir sus fuerzas, compartir descubrimientos y avanzar en la comprensión de los fenómenos inexplicables que nos rodean, beneficiando a toda la comunidad y a aquellos que buscan respuestas en el mundo del misterio.