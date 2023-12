¿Era esto la nueva normalidad?

Reconozco que cuando escuchaba hablar de la “nueva normalidad”, en la epidemia, llegué a sentir pánico en algún momento porque pensé que íbamos a tener que vivir en burbujas, totalmente aislados, sin contacto carnal entre nosotros, los llamados seres humanos. Daba miedo sobre todo cuando lo decía Sánchez, que aunque sabíamos que no había dicho una verdad en su vida, pensamos que eso sí podía ser verdad y nos angustiábamos. Pues la nueva normalidad es calcada de la antigua, aquí no ha cambiado casi nada, si acaso para peor. Creo que nos lo creímos y que por eso ahora estamos devorando churrascos y bandejas de pescado frito en los mesones, restaurantes y tabancos del país. Tenemos miedo de que Sánchez vuelva a encerrarnos y queremos vivir la vida, gastarnos los ahorros en pringue y ropa cara. Solo así se explica que ayer estuviera todo lleno, que costara trabajo encontrar una mesa libre en algún mesón o terraza para comer algo. Esto contrasta con el hecho de que estemos a la cabeza de Europa en cuanto a pobreza infantil. Lo dice Unicef, no un concejal de Vox o el PP. ¿A la cabeza de la pobreza infantil en la Unión Europea, con un 27, 8 %, y con un gobierno social comunista? Tal como suena. También hemos invertido más que nunca, creo, en prevención de violencia de género y estamos batiendo récords de crímenes machistas respecto a los últimos doce años. 2023 será el peor año desde 2019. Es verdad que los asesinatos por violencia de género en nuestro país han descendido un 29 % en los últimos veinte años. Esto está bien, pero cuidado con “la nueva normalidad”, porque alarman los datos de los últimos cuatro años y ningún ministro de Sánchez se ha referido aún a tan preocupante cambio de tendencia. La señora Calviño, la de las buenas noticias, la de que todo va siempre chachi piruli, se va a ir a su nueva normalidad, con 30.000 pavos al mes durante seis años, sin comentar esta mala noticia.