Era la hora del maestro Canales

Sería un hipócrita si dijera ahora que soy el mejor fan del bailaor y coreógrafo trianero Antonio Canales, porque he sido casi siempre muy crítico y exigente con él. Aun siendo bueno, y Canales lo es, un artista te puede o no gustar y nunca colmó mi gusto del todo, aunque he de reconocer que es genial y que tiene su sello. Confieso que era mi favorito para que dirigiera el Ballet Flamenco de Andalucía, de entre los que se presentaron a la convocatoria pública. Al haber un empate con Úrsula López, al final había que decidirse por uno de los dos y la Junta ha optado por la fina bailarina cordobesa de Montilla. No es que no pueda hacer una buena labor, porque tiene preparación, pero es que era la hora del maestro de la trianera calle Castilla. Tenían que haber tenido en cuenta no solo una trayectoria como la suya, jalonada por innumerables éxitos artísticos en todo el mundo, los de un creador, sino su carisma y la enjundia que le podría haber injertado al ballet andaluz, que le hacía mucha faltita. Canales es aún un artista joven, pero coger ese puesto hubiera sido para él un premio a su carrera y, posiblemente, su retiro de los escenarios para dedicarse solo a dirigir o a la docencia.

A veces, los gobernantes son de piedra, sin sentimientos ni ternura: verdaderas máquinas de hielo. Puede que vuelva a tener una nueva oportunidad, pero el momento era ahora porque dentro de cuatro años no sabemos cómo va a estar un bailaor tan trillado y con tanto trabajado. Él estaba ilusionado, sin duda, y supongo que debe estar desanimado y triste. Canales ama el baile, la danza en general, por encima de todas las cosas. Es su vida, de lo único que habla. Lo sigo a diario en las redes sociales y llena de emoción cada entrada en Facebook. Es un apasionado, y necesitamos pasión. El flamenco tomó hace años un camino que lo ha llevado a la situación actual, más que preocupante. No solo es un arte que se ha deshumanizado bastante, sino que tiene un futuro incierto. En manos de los políticos, Dios sabe cómo acabará. Llamaré al maestro estos días para invitarlo a un arroz en casa y tener con él una extensa charla. Para decirle, sobre todo, que tiene lo que muchos llevan toda la vida buscando: el don del arte. Canales es fundamentalmente artista, un bailaor capaz de lo más grandioso y también de lo más vulgar. Esa irregularidad es una característica del genio, del creador. Pienso en Canales como podría pensar en Manuel Torres, Pastora o Caracol. Y quizá no vamos a poder ver nunca un ballet andaluz con venas flamencas de verdad.