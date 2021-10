¿Era mariquita? ¡No me jodas!

Llama la atención que en Cuatro, el programa de Risto Mejide, Todo es mentira, se esté tratando estos días la posible homosexualidad de Franco y, como en este programa hay chistosos con la gracia en el culo, como las avispas, además sirva de cachondeo o mofa. ¿No quedamos en que hay que ver la homosexualidad como algo normal y aceptado desde hace muchos años por la sociedad? Hasta la contertulia Celia Villalobos, del PP, se refería al asunto con cierta mofa, al tratarse del ex dictador. Curioso, siendo de un partido de derechas tan empático con el franquismo. “Valgo más por lo que callo que por lo que pueda decir”, dijo ayer tarde en el citado programa. Hay muchas razones para criticar a Franco y al franquismo, pero, ¿por ser homosexual, si es que lo fue? ¿Por faltarle un testículo, si es que tuvo esa merma física? No se puede criticar por un lado la homofobia, en este mismo programa, por una cuestión claramente ideológica, y mofarse de la posible homosexualidad de Franco, que además lleva cuarenta y cinco años enterrado. ¿Y qué pasa si fue homosexual? ¿Es que sus crímenes fueron más horrorosos e imperdonables por su condición sexual? ¿Qué diferencia hay entre un dictador machote y otro marica? España vive uno de los momentos más delicados de su historia, con una pandemia que no se acaba de ir y, según expertos economistas, una crisis que está a la vuelta de la esquina y que nos puede joder vivos en los próximos años. Pagamos la luz más cara de la historia y este invierno vamos a depender de la caridad del Gobierno para calentarnos. Gracias al encarecimiento de la luz y los combustibles, están subiendo ya otras cosas básicas para sobrevivir, que tienen que ver con la comida. Y a los grandes medios, sobre todo las televisiones, solo se les ocurre hacer programas basura donde discuten sobre la hombría o no de un dictador ya comido por los gusanos, su condición sexual, o la fogosidad del que fuera Rey de España, que por lo visto se las tiraba de todos los colores y tamaños. O sea que unos periodistas, o lo que sean, critican al Borbón por machote y a Franco por afeminado, en un horario, además, que no es el más indicado para tanta basura disfrazada de periodismo de investigación.