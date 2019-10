Era todo una mera ilusión

Viendo las terribles imágenes de los altercados en Barcelona o en toda Cataluña como protesta por la sentencia del procés, pienso que vivo en un país sin solución posible. Tengo 61 años y nací, pues, en pleno franquismo, en una familia pobre que para darme de comer tuvo que pasar muchas fatigas. No hablo ya de educación o de darme todo lo demás que una persona precisa para vivir dignamente, sino de poder comer, eso que necesitamos hacer dos o tres veces al día para poder logar todo lo demás.

Mi padre fue jornalero, un bracero de Arahal que murió con 33 años, de leucemia, dejando tres niños y viuda sin paga de viudedad. Para ir a buscar comida a comedores o a las casas de los señoritos del pueblo, con la que alimentarnos, mi madre nos dejaba metidos en un cajón de madera y cuando regresaba con una pringá o una jarra de leche que le habían dado por caridad nos encontraba dormidos y con evidentes signos de agotamiento de tanto llorar. Llegar a edad de poder trabajar para ayudar a nuestra madre fue una auténtica odisea, pero llegamos y fuimos niños explotados.

Ninguno de los tres pudimos estudiar por falta de medios, pero aprendimos cada uno un oficio y nos hemos buscado la vida. Cuando murió Franco yo tenía 17 años y era escayolista. Supe enseguida que se abriría una nueva etapa en España, como así fue, y me sentí atraído por la política porque quería mejorar la vida de los de mi clase social. No buscaba cargos, solo un lugar donde meter el hombro para trabajar por los demás, hasta que me di cuenta de que era casi todo mentira. Supe pronto que eso de la llegada de la democracia era solo una mera ilusión. Pero me dejé llevar y me dediqué a lo que me gustaba, el periodismo y el flamenco, que es a lo que me sigo dedicando cuarenta años después.

Escribo de opinión, un poco de todo, por joder a quienes piensan que unos pueden opinar y otros no, pero en realidad soy un crítico de flamenco que, a veces, opina sobre política, cultura general o temas sociales. Anoche, viendo lo que pasaba en Barcelona, sentía una vergüenza tremenda de ser de este país, al que, curiosamente, amo con todas mis fuerzas. Pero no puedo seguir amando a un país donde pasan estas cosas, donde por una simple sentencia judicial podemos llegar a matarnos los unos a los otros o hacernos tanto daño que ya nada podrá ser igual.

Creo que en realidad, a la mayoría de los que estos días están quemando Barcelona nos les importan un pimiento los independentistas encarcelados. Es que una parte del pueblo español tiene ganas de guerra, de ajustar cuentas, de joder al vecino porque sea inferior o superior socialmente, crea o no en Dios o sea de izquierdas o de derechas. Media España sigue odiando a la otra media y hace cuarenta años llegué a pensar que eso tenía los días contados con la llegada de la democracia, aunque ni siquiera sabía lo que era porque en el colegio nos hablaban de Viriato o los Reyes Católicos.

Pero es que resulta que esto ni es democracia ni es nada, solo una oligarquía de partidos que viven del Estado y que, encima, son asociaciones corruptas que engañan y estafan a los ciudadanos. Vemos a cientos de jóvenes quemando contenedores y coches, con sus caras tapadas o no, y pensamos en lo fuerte que tiene que ser el sentimiento nacionalista para jugarte la vida de esa manera. Pero es que lo están haciendo por sujetos como Artur Más, Puigdemont o Quim Torra. O Pujol, que sigue en su casa disfrutando de lo amasado ilegalmente. ¿De verdad merece la pena jugarse la vida por mamarrachos como estos?

¿Cuándo piensan parar esto los señores que nos gobiernan? No quiero a un presidente, Sánchez, que sale a hablarnos a los españoles para pedirnos “tranquilidad y serenidad”, con aspecto cadavérico y mostrando una debilidad que mete miedo. Ni a un ministro del interior, Marlaska, con más mala cara que un chino con mareos, que no sabe muy bien cómo actuar porque habrá alecciones en menos de un mes. ¿Qué podemos esperar de gobernantes como estos, como los que había antes o los que vendrán después?

Todo fue una mera ilusión. España es un país para irse lejos y dejar que se maten a garrotazos. Duele decirlo, porque somos uno de las tierras más bellas del mundo, pero es que no somos de más carnes.