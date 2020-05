¿Es Andalucía el cortijo de alguien? El «nuevo escudo» de Juan Moreno

Dice el Estatuto de Andalucía en su Artículo 3, punto 2, que «Andalucía tiene escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, en el que figura la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad», teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Asamblea de Ronda de 1918».

Pues este domingo pasado, el presidente de la Junta de Andalucía, durante una comparecencia en el Palacio de San Telmo, mostró un pin en la solapa de su chaqueta y un escudo en el atril desde el que hablaba que no se corresponde con ese del que se habla en el Estatuto de Andalucía. Este nuevo tiene corona y laureles. No se sabe bien si se ha ‘borboneado’ o aúna el escudo de Andalucía y el emblema de las medallas de Andalucía según dicen en la Junta de Andalucía. Dicho de otro modo, el señor Moreno Bonilla junto a sus socios de Ciudadanos y el apoyo externo aunque imprescindible de Vox, se han saltado artículos y puntos y lo que haya sido necesario y han cambiado un escudo por otro que todo indica que no es legal; y si es otra cosa deberían haberlo explicado mucho mejor.

Hacer estas cosas está feo porque vivimos en democracia; hacer estas cosas es propio de los que creen que Andalucía es su cortijo particular; hacer estas cosas significa no entender lo que es la democracia y el Estado de derecho; hacer estas cosas supone una falta de respeto absoluto a los andaluces. Debería el señor Moreno Bonilla echar un vistazo al número de votantes que introdujo la papeleta con su nombre en las últimas elecciones autonómicas. Por si no tiene tiempo ya le proporciono yo el dato: 749.275. El presidente de la Junta de Andalucía sabe que los andaluces son algo menos de 8,5 millones. No parece que sean muchos los votantes respecto al total. Si sumamos los 659.631 de C’s y los 395.978 de Vox (no quiero hacer trampas y voy a juntar a los que duermen en el mismo colchón) el resultado es 1.804.884 personas. Hasta los 8,5 millones de andaluces hay una diferencia notable. Sea lo que sea que se haga en política, hay que explicarlo y justificarlo.

El señor Moreno Bonilla es presidente de la Junta gracias a VOX y sus socios de C’s. Nunca antes el PP había cosechado unos resultados tan desastrosos. Y no parece que cambiar el escudo sea ni prioritario con la que está cayendo, ni políticamente elegante, ni legal, ni honesto. Está feo, sobre todo está feo organizar Andalucía como si fuera el cortijo de uno mismo. Un poquito de respeto y un poquito de rigor político no estaría mal. Y aunque solo se trate de un sello que aúna el escudo de Andalucía y el emblema de las medallas de Andalucía, colocarlo en las comparecencias dice mucho de la intención. Estos movimientos siempre son un bochorno.