¿Es Antonio Mairena un maestro del cante poco reconocido?

Ayer escuché una entrevista del poeta de Carmona José Luis Rodríguez Ojeda al veterano guitarrista lebrijano Pedro Peña, y dijo el maestro que a Antonio Mairena no se le ha reconocido su labor y obra en su justa medida, como merecía. No puedo estar más en desacuerdo, aunque todas las opiniones sean respetables y más la de un sabio de lo jondo como es Pedro, al que admiro y quiero. No creo que haya habido un cantaor más reconocido que Mairena (Mairena del Alcor, 1909-Sevilla, 1983), y es fácil de demostrar.

Recordemos por encima que recibió la III Llave del Cante en 1962, en Córdoba, y que recibió en vida multitud de homenajes y distinciones, como la Medalla de Oro de las Bellas Artes o el nombramiento de Primer Hijo Predilecto de Andalucía, ésta distinción a título póstumo. Tiene monumentos en su pueblo y uno en Sevilla capital, que no lo tienen Silverio o Manuel Vallejo. Uno de los festivales más importantes de España, el de su pueblo, lleva su nombre, así como el Concurso de Cante Jondo y la Casa del Arte Flamenco. Ha sido objeto de análisis de su obra en congresos, seminarios, semanas culturales y libros, y su escuela es la más reconocida de todas.

Todos los cantaores de los últimos cincuenta años siguen sus postulados, unos más que otros, y aún hay jóvenes intérpretes que cantan según sus dictados o patrones. ¿Qué no está reconocido como artista y que su obra no se ha valorado? No es justo decir eso, sinceramente. Creo que Pedro Peña se quiso referir a que es un cantaor discutido por algunos aficionados y críticos, que son cosas distintas. También se ha restado valor a la labor de Silverio, las obras de Chacón, Vallejo, Marchena o Valderrama. Pero lo que se ha escrito sobre Mairena no cabría en un disco duro tan grande como la catedral de Sevilla. Se ha escrito sobre él y su obra, con diferencia, mil veces más que de los artistas citados.

Busquen las colecciones completas de revistas como Sevilla Flamenca o Candil y verán que hay miles de artículos sobre él. Y no digamos en la prensa española, en los diarios. Mairena fue muy reconocido en vida y todavía recibe homenajes, después de cuatro décadas muerto. Entras en cualquier peña flamenca del mundo y ves fotografías suyas en todas las paredes. Y en las redes sociales hay foros de debate para aburrirse. Lógico, por otra parte, en un artista de su importancia, de su categoría como cantaor, con una obra que se puede comparar a las de los más grandes de la historia del cante, la pintura o la poesía.

A veces el amor por un artista nos hace decir cosas poco sopesadas. Y Pedro Peña quiere al maestro de los Alcores como si fuera parte de su familia. Lo echa de menos, sin duda.