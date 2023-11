¿Es el momento de Vox?

Ahora debería ser el momento de Vox. A menos que la evolución de los acontecimientos sea la que espero y no llegue la sangre al río, España se encuentra en una situación convulsa, con el poder político jugando con fuego, protestas en los poderes reales de un país, abandono o fuga de capitales, división y confusión entre los ciudadanos y más crispación todavía en Cataluña. Ello, al lado de una herencia económica muy delicada que la van a recoger los mismos que la sembraron.

El problema no es tanto cómo han pactado unos con otros conforme a la dinámica de un sistema parlamentario sino cómo se va a concretar ese pacto en forma de gobierno y cuál va a ser la evolución de un gobierno procedente de una estructura política en gran medida improvisada donde se han mezclado las churras con las merinas y lo mismo te encuentras a un estalinista que a un atlantista o a un democratacristiano gobernando directa o indirectamente, pasando por socialdemócratas, socialistas, trotskistas o separatistas procedentes de la burguesía catalana.

Los empresarios también están divididos, más en Cataluña que en el resto de España. La UE no hace nada por ahora ante este laberinto, lo que supongo que hará es pedirnos el dinero que le debemos, gracias al cual se pueden lograr desde votos y voluntades cautivas hasta la construcción de los interminables tranvías de Sevilla.

En este escenario, si llegamos a estar en los años 30 de siglo pasado, las ideologías más conservadoras del sistema de mercado harían su agosto. En España, las democracias prefirieron dejar que Franco ganara la guerra antes que apoyar a la república. Ya sabemos que la ideología de mercado tiene dos caras en una misma moneda: en una figura el liberalismo-conservadurismo, en la otra el ultraconservadurismo que puede llegar a formas fascistas y nazis.

Ahora, por el momento, no hay que parar al comunismo, no hace falta por tanto el nazismo-fascismo, al revés, le estorba a la globalización ultraliberal que rompe fronteras y unifica mentalidades. En España aún no hemos llegado a votar ultraconservadurismo. Sin embargo, los públicos se están hartando de tanto abuso del hombre lobo contra el hombre sin el contrapeso del comunismo soviético y apuesta en masa por la derecha que, sobre el papel, tiene las ideas más simples y claras.

En España eso se llama Vox. El PP está en plan gallego, no se sabe si sube o si baja. Sus voceros mediáticos están todo el día rasgándose las vestiduras con la amnistía y el referéndum separatista. Aún no sé qué harían ellos con los problemas nacionalistas radicales. ¿El 155 modelo light? El 155 tal vez aumentaría de nuevo el separatismo de quienes ahora se han ido hartando y apartando de ese despropósito que no le trae cuenta a Cataluña por mucho que siga pensando que le robamos. Separarse cuesta mucho dinero y la pela es la pela. A ver si se creen que uno se separa y al día siguiente está en Punta Cana tomándose una piña colada con cava catalán.

Entonces, ¿por qué Vox no se dispara en intención de voto como ha sucedido en Italia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Brasil, Estados Unidos...? Porque es un partido al que más millones de personas de los millones que lo votan lo consideran peor remedio que la enfermedad. Porque un 155 de palo y tentetieso mola aún menos que el light. Porque a estas alturas de la Historia al ciudadano occidental no se le puede prohibir el aborto ni la eutanasia ni los matrimonios de gays o lesbianas. Y mucho menos el sistema de autonomías, si hay colectivos que poseen un idioma propio por fuerza está más unido frente a los demás, el idioma es la seña de identidad más importante porque enlaza con el lenguaje, gracias al cual pudimos crecer como especie. Y si ese idioma lo hablan millones de sujetos estimulados por una clase dominante con dinero que no quiere depender de Madrid, pretender eliminar las autonomías es una pamplina.

Además, Franco está aún muy cerca, de eso se han encargado quienes ni siquiera saben quién fue Franco. Franco y Queipo, entre otros, son como el hombre del saco que iba a venir por nosotros como no nos durmiéramos. Así que nos hemos dormido para que no venga ese personaje. Entre que han tenido éxito los nuevos Goebbels y que Vox no es capaz de adaptarse con sus ideas claras a este tiempo, está tirando por tierra su oportunidad. Y eso que su programa defiende aspectos interesantes. Tendrá que esperar una o dos generaciones más a ver si nos olvidamos del hombre del saco y Vox se cae del guindo.