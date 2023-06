¿Es la prostitución un servicio público?

El otro día leí que Macarena Olona se está apoyando mucho en las firmas de las prostitutas para poder presentarse a las elecciones en unas cuantas provincias. Macarena se ha desmelenado, pide un referéndum monarquía-república, ahora aparece como defensora de unas vulnerables a las que nadie quiere ayudar menos Ciudadanos que ya no existe. Macarena deberá añadir a sus actividades lo que surja en el futuro. Por ejemplo, tendrá que renombrar a su partido, en lugar de Caminando Juntos, deberá constar Caminando Juntos y Juntas o bien Caminando Juntas, como Unidas Podemos. Le propongo asimismo que reivindique la dictadura de los poetas y los filósofos, una república platónica para que gobiernen los sabios y no los micos de ahora. Luego se pelearán los sabios también, pero eso es otra historia como decían en la película Irma de dulce.

La ayuda que desean darle los progres a las prostitutas es prohibirles el oficio. Supongo que la derecha católica se opondrá a eso por lo de la comprensión que Jesús demostró hacia María Magdalena. La vida no ha sido siempre como la vemos ahora, después de Cristo, eso lo sabemos todos. Los lupanares hasta se anunciaban en las ciudades romanas, en Pompeya se hicieron famosos algunos de esos letreros. Hablando de Pompeya, la prostitución era moneda común en tiendas y tabernas, pero el sexo era una realidad omnipresente en la ciudad del Vesubio, una realidad que los romanos vivían sin complejos. Entre las altas clases, los patricios, la esposa podía ver sin escandalizarse demasiado a su marido relacionarse íntimamente con las esclavas. La mujer podía hacer lo mismo con sus esclavos pero a ser posible que no lo supiera su marido, sólo que lo supusiera. “El sexo a cambio de dinero estaba tan repartido como la comida, la bebida o la vivienda”, afirma Mary Beard en su libro Pompeya. Historia y leyenda de una ciudad romana, editado por Crítica.

He pensado con frecuencia que la prostitución libre -si existe- es una especie de servicio público, un negocio, un intercambio mercantil por un servicio. ¿No dicen que cada cual puede hacer lo que quiera con su cuerpo? ¿Podemos matar a un feto que es un ser humano en potencia porque cada cual es dueño de su cuerpo y no podemos comerciar con él, se trate de prostitución libre de mujeres u hombres, sean gigolós, chaperos o taxiboys? Otra cosa es la trata de blancas, una aberración que, según las prostitutas que apoyan a Olona, sufren una minoría de meretrices y es asunto de la policía. ¿No queremos ayudar tanto a las emigrantes? Hay prostitutas que no han podido apoyar a Olona por no ser españolas. Si la progresía las nacionaliza ayuda a las vulnerables y además ya tiene más votos para detener la ola fascista que se aproxima a España. Si les prohíbe su oficio, ¿les va a facilitar otro o las va a subsidiar con un dinero del pozo sin fondo que se ha inventado Sánchez?

En Sevilla hubo un follón -y supongo que seguirá- entre la realidad y el deseo. Las feministas desean la abolición y las prostitutas la sindicación. A todos nos gustaría que el mundo fuera perfecto, no es así, al final ni prohibición ni sindicación, se ha hecho lo que se hacía con los pobres cuando Franco: quitarlas de la vista y mandarlas a polígonos industriales por esos andurriales oscuros donde dicen las afectadas que corren más peligro aún que antes. Otra ley del sí es sí que, sí, ha empeorado lo que había, como diría Garcilaso, éramos un tonto y lo que hay nos ha convertido en dos tontos.

En el mundo de la eutanasia y del aborto, de la pornografía imparable, del sexo hasta en la sopa, en casi todos los anuncios de publicidad, en los concursos, series y películas; en el mundo del individuo aislado que tal vez halle cobijo en los brazos de una prostituta libre y acaso sabia, vamos a tener que tomarnos este asunto en serio y dejar a un lado los prejuicios. La jodienda no tiene enmienda y eso viene desde que éramos simios, no se cura por decreto.