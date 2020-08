Hoy puede ser un día histórico por muchos motivos, pero el primero se ha resumido en un titular escalofriante: hemos llegado a tener en Andalucía el mayor número de contagiados desde que empezó el coronavirus. 846 en solo 24 horas. El hecho, más que un comentario, requiere tragar saliva, porque la borrasca promete continuar mañana. Pero resulta que, al compás de los contagios, lo que más han proliferado durante este largo y extraño verano son las opiniones, los pareceres, los dimes y diretes. Y todo ello, normalmente, adobado con insultos estériles que no conducen a nada. Es verdad que la pandemia, más allá de defraudarnos porque muchos creíamos que nos iba a convertir en mejores personas, nos ha defraudado porque, entre las élites, y a continuación entre sus secuaces, se ha tomado como un asunto político y no epidemiológico, como una oportunidad de desbancar al adversario ideológico y no el momento de escuchar a quienes saben, pues en última instancia se ha escuchado muchísimo más a quienes están acostumbrados a ganar dinero o votos que a quienes se dedican a salvar vidas. Pero todo tiene un límite. Y el fin de las vacaciones puede ser uno.

A estas alturas no se trata de ganar más o menos dinero o de que nuestros hijos avancen más o menos en los temarios. Como dijo aquel de la economía, ahora es la vida, estúpidos. Ni más ni menos. Todos queremos que nuestros hijos acudan con normalidad al colegio y aprendan lo máximo. Todos: padres, maestros, políticos y el Espíritu Santo. Y todos estamos de acuerdo en que no se aprende igual presencialmente que a través de una pantalla. Nada de esto admite ni necesita discusión. Pero el caso es que la semana que viene hay que entrar o no entrar en las aulas y a la gente se le está inyectando el virus de la confusión, que puede ser más dañino aún que el otro.

A las disposiciones de donde dije digo digo diego de los máximos responsables de la Administración, se unen las amenazas de la propia Administración si nos reunimos más de diez personas en un bar o, simultáneamente, si no estamos dispuestos a que en clase se reúnan más de veinte alumnos con mi hijo, y, por si fuera poco, las amenazas de los sindicatos con las huelgas. Y perdonen que me pronuncie tan hoscamente, pero todo eso no hará sino enrarecer el inicio del curso mucho más de lo que ya nos promete el virus y que perdamos un tiempo precioso que habrán de pagar quienes menos culpa tienen: los menores.

No es tiempo de conflictos porque el conflicto lo tenemos ya servido. Es tiempo de consenso, de que mañana, tras la reunión de los mandamases, no se salga con un discurso vacío y la sensación de que se salve quien pueda, sino con unas directrices clarísimas, prístinas, consensuadas por todos y asesoradas por quienes de verdad tienen idea de lo que puede ocurrir con el virus y cómo combatirlo con rigor, tengan el color político que tengan, porque ya no se trata de más política que la política de la vida, de esta que vivimos en la que todos, tengamos los gustos que tengamos, seguimos teniendo vidas que defender. Sin presupuestos; en carne viva.