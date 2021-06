¿Es lo mismo que muera un joven o un anciano?

Dice Fernando Simón que no es lo mismo que muera por Covid-19 un joven con toda la vida por delante o que lo haga un anciano de 95 años. Y la gente se ha indignado y llena las redes sociales con mensajes que reclaman el cese inmediato de Simón.

No deja de ser perturbador que en una sociedad en la que las residencias geriátricas están hasta los topes porque no se quiere o se puede cuidar de los ancianos en los hogares, una sociedad en la que las muertes de ancianos en sus domicilios estando solos son más que numerosas (son descubiertos semanas después porque nadie se ocupa de ellos), una sociedad en la que la pandemia hizo tomar decisiones a las autoridades que se encaminaban a no atender a los ancianos si había jóvenes enfermos esperando ser atendidos; vengamos ahora a mesarnos los cabellos porque alguien dice que la muerte de un joven es diferente a la de un anciano.

Tiene razón Fernando Simón. Claro que la tiene. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho que no debería ocurrir que un padre viese morir a su hijo? ¿Cuántas veces hemos dicho en el velatorio de un abuelo que es ley de vida que sucedan esas cosas? Otra cosa bien distinta es que la pena sea enorme en todos los casos o que la ausencia sea igual de amarga.

Lo ideal es que no muera nadie. Hay que huir del utilitarismo respecto a la vida de las personas porque la de un anciano es de inmenso valor, no se puede abandonar a nadie por que sea mayor. Pero la muerte de un chico joven no es lo mismo que la de un abuelo. Claro que no lo es. Y decir esto no significa que no estemos obligados a cuidar de nuestros mayores sin pausa y con todos los medios necesarios.

Insisto, No deja de ser sorprendente que en alguna comunidad autónoma se haya votado a la misma persona que ordenó no atender a los ancianos en los hospitales para poder asumir el cuidado de los más jóvenes (decisión que costo miles de vidas entre los ancianos) y que ahora se rasguen las vestiduras por lo que ha dicho Simón. Hipocresía, se llama.