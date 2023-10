¿Es Marta Ortega (hija de Amancio Ortega) una gran heroina e Irene Montero una temible villana?

Los que me leen saben que Amancio Ortega me parece un tipo extraordinario. Y me pasa un poco lo mismo con su hija. Ella tendrá que demostrar su valía con el paso del tiempo, pero tengo la intuición de que no defraudará. Y los que me leen saben que Irene Montero me parece una birria de ministra, una mujer que (con la ayuda de un equipo formado por descerebradas sin remedio) ha levantado un enorme monumento a la estupidez por enfrentar a hombres y mujeres, por banalizar asuntos de suma importancia que, ahora, parecen un mal chiste. Pero no me resisto a decir cosas que me parecen justas y que si dejamos pasar sin prestar atención nos convertirían en sectarios. A todos.

No puede ser que la hija de Ortega sea una heroína por doblar camisetas en una tienda de Zara (eso es algo que ha dicho ella y que dice mucho de su padre) y que ser cajera del súper sea una cruz que Montero tenga que arrastrar por siempre jamás. O las dos heroínas o las dos un desastre. O, lo mejor para todos, las dos unas mujeres que han logrado y tienen que seguir consiguiendo cosas en esta vida. No se puede juzgar a nadie por un pasado honrado. Y ser dependienta de un Zara o cajera de cualquier súper de barrio forma parte del pasado honrado de estas dos mujeres. Otra cosa es que nos guste una más que la otra, eso es problema de cada uno de nosotros. Pero señalar a una por una cosa y a la otra condenarla por lo mismo, no parece ser muy justo ni muy coherente.

Es tal el nivel de agresividad que ya vale todo y, por si fuera poco, no somos capaces de parar para reflexionar un poquito. Eso de pensar se cotiza poco o nada. Si me permiten una recomendación, les sugiero que se salgan de todos los grupos de redes en los que reciban mensajes políticos, imágenes con comentarios maliciosos que parecen lo contrario y cosas inútiles. Salgan de esos grupos y no accedan a las redes sociales en las que parece que está todo la información porque sólo pueden encontrar titulares engañosos y bulos a mansalva. Lean una buena novela, vean una buena película en el cine y procuren hablar de cualquier cosa menos de política si tienen a un cuñado cerca. Serán ustedes felices, mucho más que ahora.