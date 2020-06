¿Es posible el buen rollito?

Es muy difícil tener buen rollito en esto de la política cuando alguien te dice en Facebook que eres “un fascista de mierda pagado por el PP”, como me han llegado a decir a mí no hace muchos días. Un comunista de Morón, tierra muy flamenca y de grandes e ilustres rojos. Luego queremos que los gobernantes, los profesionales de esto, los representantes del pueblo, sí tengan buen rollito y se lleven bien entre ellos para que demos imagen de un país democrático, serio y con experiencia en lo de practicar la tolerancia y el respeto al otro.

A veces parece que no lo saben, pero lo saben: los líderes políticos son espejos en los que se miran los ciudadanos y deberían cuidar un poco el lenguaje y las maneras. Creo que es pedir demasiado a líderes como Pablo Iglesias o Santiago Abascal, quienes podrían quedar los domingos en el campo y liarse a mamporros para estar más templados el resto de la semana. Si en Moncloa no le dan un toque a Iglesias, que cada día monta un numerito, el nivel de crispación no bajará nunca y hace falta que suceda.

Ayer se pasó tres pueblos diciendo que lo de la muerte de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid es algo “criminal”, señalando a la presidenta Ayuso. Es como llamar “criminal” a Sánchez o al propio Iglesias, que también ocurre. Evidentemente, en esta pandemia ha habido negligencias y habrá que depurar responsabilidades porque han sido muchos muertos, demasiados. Pero resulta desagradable la polémica cuando casi no hemos enterrado aún a los palmados.

Ahora hay quienes presumen de haber salvado a cientos de miles de ciudadanos con las buenas medidas que tomó el Gobierno, y es verdad. El confinamiento, quizá demasiado duro, habrá salvado a decenas de miles de personas. Pero si se presume de esto, lo ideal sería que aceptaran mejor las críticas por tantos muertos. Porque no es de recibo colgarse medallas por los aciertos y luego llamar fascistas a quienes cuestionan un poco la gestión del Gobierno.

No deberíamos tener ninguna duda de que esto va a seguir siendo así toda la legislatura, y da miedo, sinceramente, sobre todo porque lo de la crisis económica es verdad, aunque la ministra María Jesús Montero dijera ayer que, si no hay rebrotes, “empezaremos a recuperarnos el año que viene”. Será del susto.