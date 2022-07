¿Es sospechoso vivir solo y sin amigos?

Unos cinco millones de españoles viven solos por distintos motivos. Observo que cuando agarran a algún asesino o similar suelen decir que vivía solo, era de carácter retraído y no tenía amigos. Estoy pensando en que se debería fundar la Asociación de Defensa del Solo (ADESO), lo que sucede es que hay muchas personas que viven solas porque no quieren nada o poco con los demás y otras porque son mayores. Pocos de los que viven solos querrán apuntarse a la ADESO y menos meterse en burocracias constitutivas. Porque sencillamente quieren estar solos mejor que mal acompañados. Cuando Paco Lobatón se dedicaba a buscar gente desaparecida puede que, a alguno, perdido y hallado gracias a la TV, le fastidiara la fiesta de la soledad porque es que llega un momento en que existen señores y señoras que ya no aguantan más donde sea y se esfuman, llevan a cabo lo que mi entrañable amigo el novelista y poeta Emilio Durán llama “exilio de pecho adentro”. Él mismo vive solo, está ciego y cuenta bastante más de 80 años; amigos sí que tiene, yo lo quiero, aunque a veces diga que no soy buen poeta, no pasa nada, a mí tampoco me gusta su poesía, por regla general, y seguimos tan amigos.

Mis admirados Schopenhauer y Nietzsche afirmaban que todo ser de mente amplia y noble debería vivir en su castillo particular, procurando no mezclarse con la masa. Eran unos elitistas, pero eso yo lo veo como una virtud, no como un defecto. El mundo lo rige una élite, no los que se reunieron en Madrid a costa de la OTAN, esos son unos mandados de lujo, sino otros que no suelen dejarse ver tanto. Yo no me siento un habitante común, lo cual no significa que no me abandone el desodorante ni que mientras escribo esto me dé un soponcio y me vaya al otro mundo para que alguien pueda decir: “Mira ése, tan elitista y ahí está, como un fiambre”. Eso ya lo tengo asimilado, me da un aire y me quedo para el arrastre, sentado en una silla de ruedas y con la baba cayéndoseme sin yo poder remediarlo. Una mierda, eso es lo que soy, no hay ser humano importante que no sea reducido a lo que en realidad es cuando se le ve en calzoncillos o haciendo de cuerpo.

Ahora bien, lo importante es el mientras tanto. La religión afirma: “eres polvo y en polvo te convertirás”. Bien, lo que usted diga, señor cura, que siempre están pensando en el más allá y no en el más acá. Pero, ¿y el mientras tanto? Mientras nos llega la hora de las miserias podemos emprender muchas cosas de provecho para que los que vienen detrás las admiren o las tiren a la papelera. Y eso se hace sobre todo en soledad, ya lo decían Descartes y Freud: toda obra intelectual grandiosa se debe hacer en soledad, en equipo que trabajen los que tienen que descubrir virus malignos y elaborar las vacunas. Kant vivió casi siempre en su ciudad natal y solo. ¿Para qué quiere uno salir tanto por ahí si ya no se puede hablar en una reunión de gente con libertad porque aparece el Torquemada de turno acusándote de machista, homófobo o racista cuando no sabe ni la mitad de tu vida y no tiene ni la más mínima capacidad para interpretar la complejidad de la existencia?

A los padres, a los amigos, a la persona amada, te los va arrebatando la vida que a cambio te llena de sabiduría y de paso de achaques, eso es señal de que has llegado a previejo o viejo. Esto es la sociedad del yo, yo, yo, por mucho que se hable de vulnerables y solidaridad. Si no fuera así no tendríamos que estar todo el día con los vulnerables y la solidaridad en la boca. Las mujeres inteligentes saben que la sororidad no es más que un deseo también y se irán dando cuenta conforme vayan ocupando puestos de mayor responsabilidad en la sociedad mercantil. No hay revolución feminista sino reivindicación de sus derechos, la revolución es otra cosa.

Ante éste y otros panoramas no es raro tender a la soledad, a no estar nunca solo con la soledad, como cantaba Georges Moustaki. Y es mentira que no tenga uno amigos: lo que pasa es que se seleccionan minuciosamente las personas que merecen nuestra compañía. Por supuesto que existirán desequilibrados y asesinos por ahí que viven solos. Pero cuidado con crear tópicos relativos a que toda persona que viva sola es rara y sospechosa de maldad. A lo mejor los desequilibrados son los otros, los sociables.