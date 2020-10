¡Es un grado!

¿De qué hablamos? te daré una pista... Se trata, tal y como describe la RAE, del "conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas", es decir, hablamos de la experiencia. Sin duda, un bien valioso pues, si bien es cierto que hay experiencias buenas y experiencias malas, éstas siempre acaban cristalizando en forma de aprendizaje vital, un aprendizaje que cala hondo, nos provoca sentimientos y se convierte en parte de nuestro archivo mental, esto es, la experiencia se queda grabada tanto en la mente como en el corazón, un tatuaje perpetuo que alimenta nuestra decisión...

¡Esto no vale para nada!

Cuantas veces no habremos dicho eso en un arrebato... Estás haciendo algo y al final, no te sale como esperabas, ahí es cuando dices: "¡esto no vale para nada!", pero sí, hasta las experiencias decepcionantes, difíciles o duras valen para algo... Ese tipo de experiencias nos hacen crecer en cuanto que nos aportan madurez (tanto intelectual como sentimental), nos abren una puerta hacia un necesario cambio, enriquecen nuestra perspectica al darnos un tremendo empujón desde el balcón de lo conocido haciéndonos llegar más allá del valle de nuestra zona de seguridad, alimentan nuestro nivel de autoconocimiento ¡sí! porque cuando uno se conoce mejor es ante la adversidad, ahí es donde descubres verdaderamente de qué pasta estás hecho... (o si aún estás por hacer).

El espejo de los consejos

La experiencia también tiene la habilidad de funcionar a modo de espejo, un espejo que da sabios consejos y plantea buenas preguntas como aquella que te hacías de niño: "¿qué vas a ser cuando seas mayor? porque ya lo eres... ¿qué eres?". La experiencia es ese buen espejo que te enseña que te vistes con la ropa de tu personalidad, el que te siente mejor o peor la vestimenta dependerá de cómo lo haces cuando lo intentas, es decir, tus decisiones influyen sensiblemente en como te sienten los "pantalones de tu carácter" y estos también tendrán, a su vez, repercusión en la imagen del espejo de la experiencia.

Mensajero del futuro

¿Recuerdas esa peli de Kevin Costner? hace unos días la estaba viendo con mi chico y hubo una escena que se me quedó grabada, cuando Costner habla con el aspirante a cartero más longevo, un hombre de 68 años, de larga barba blanca a juego con su pelo y mantienen el siguiente diálogo:

Kevin: ¿pero usted sabe montar?

Abuelo: No, y tampoco camino muy bien...

Kevin: Entonces, ¿usted que tiene?

Abuelo: Experiencia.

Acto seguido le enseñó un tatuaje que llevaba en su brazo, recuerdo de la guerra de Vietnam... Me encantó la escena... Claramente, la experiencia es un grado y según van pasando los años, nos vamos transformando en maravillosas bibliotecas experienciales con patas, de éstas que te da gusto encontrar porque, desde el minuto uno, tienes claro que te va a aportar valor.

El aprendizaje que vamos sacando de cada una de las experiencias es el auténtico mensajero del futuro, porque el mañana se construye con los ladrillos de las decisiones del hoy... ¿Construímos?

María Graciani

https://mariagraciani.wordpress.com/