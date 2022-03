¿Es una vergüenza el acuerdo entre Vox y PP en Castilla y León?

Señalar a los que se echan al mar con lo puesto, jugándose la vida, para llamarles invasores, ilegales y personas non gratas; negar que existe la violencia de género o que es una lacra que se debe eliminar de nuestra sociedad; llegar a decir que se prefiere un hijo muerto a que sea gay; son ejemplos de ideas trasnochadas, homófobas, xenófobas y envueltas en el discurso del odio. Son ridículos e imposibles en los tiempos que corren. No creo que se tenga mucho que discutir al respecto. Y todo ello representa una clara amenaza a la estabilidad social en España. Dicho de esta forma, quizás, simple en exceso; estas son las ideas que maneja Santiago Abascal, de las que presume Santiago Abascal y las que votan millones de personas. Gustará más o menos, pero esto es lo que votan personas normales y corrientes. Tal vez usted tenga a un votante de Vox al lado, o quizás su amigo del alma vote a Vox aunque aún no lo reconozca; y lo más gracioso es que usted mismo podría votar Vox en el futuro (nunca se sabe). Y gustará más o menos, pero Vox es un partido legal que se presenta a las distintas elecciones que se convocan en España y obtiene resultados bastante suculentos. Nada se puede hacer ante algo así salvo votar a otros.

¿Es un drama o un problema para la democracia española que el PP haya llegado a un acuerdo con Vox en Castilla y León? ¿Qué Vox forme parte del Gobierno de una Comunidad Autónoma es parte de un acuerdo vergonzoso? Pues no parece que sea algo como para tirar cohetes aunque es igual de malo que llegar a otros acuerdos con otros partidos de dudosa ideología. ¿No es una vergüenza pactar sea lo que sea con un partido independentista catalán? Hay que recordar que esos sujetos son los que quieren hacer añicos el país. ¿No es una vergüenza pactar con los que defienden y comprender a los que fueron etarras? El problema de la democracia española es la falta de escrúpulos de toda la clase política y la falta de criterio del votante. La democracia española no estaba tan sana como parecía, no era tan ejemplar como quisimos ver hace unos años, no garantiza que los políticos sean los mejores representantes... La democracia española está enferma por muchas razones. Por tanto, los que se llevan las manos a la cabeza viendo cómo Vox avanza con fuerza y ya forma parte de un Gobierno; y los que se llevaron la cabeza cuando Sánchez pactó con Bildu, ERC y esa caterva; que se dejen de hacer aspavientos y se pongan a pensar un poquito sobre lo que está pasando.

Nuestra Constitución es la que es; nuestras elecciones son lo que son; nuestra clase política es lo que es; y tenemos en los Gobiernos lo que la aritmética parlamentaria permite dentro de la legalidad.

Personalmente, creo que el avance de Vox es inquietante y el acuerdo de Mañueco con la extrema derecha me produce la misma tristeza que al presidente del PP europeo. No es bueno que los extremismos estén tan presentes en la sociedad (con Podemos empezó todo); no es bueno normalizar mensajes tan reprochables y actitudes tan agresivas con colectivos vulnerables y perseguidos históricamente; no podemos olvidar nuestro pasado y la Guerra Civil forma parte de él... Pero es lo que queremos tener puesto que las reglas del juego son las que son. Ya solo falta saber cómo afectará a la trayectoria del PP a partir de ahora en el resto de Autonomías y en el plano nacional. Tener de socio a un partido que denosta el sistema autonómico español y la importancia de Europa, es un problema para propios y extraños.

Ya veremos.