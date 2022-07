¿Es usted el ‘tonto del pueblo’?

Si, hoy en día, alguien se refiere a un vecino llamándole ‘tonto del pueblo’ se puede ir preparando porque le iba a caer la del pulpo. Las cosas de antes parecen salvajadas arcaicas aunque fueron normales hasta hace diez minutos. ¿Sabe usted, recuerda usted, que el 26 de abril se celebraba en España el Día del subnormal? Si se le ocurre decir a alguien, hoy, ‘este niño es subnormal’, le queman en la hoguera. No voy a entrar a juzgar una cosa u otra, pero me temo que los movimientos bruscos, los golpes violentos de timón para cambiar las cosas, pueden no ser la mejor de las políticas, pero eso es harina de otro costal.

Sea como sea, el tonto del pueblo siempre existió; no había pueblo que careciese de esa figura. Hay que tener en cuenta que los embarazos, hace algunos años, eran de alto riesgo en el ambiente rural. Una mujer embarazada no se libraba de madrugar para trabajar en el campo sin descanso, como animales. Muchos niños no lograban sobrevivir y bastantes llegaban al mundo con problemas. Y, así, los pueblos de España (también las ciudades) se llenaron de críos con problemas físicos e intelectuales.

El ‘tonto del pueblo’ era ese hombre o esa mujer del que se reían casi todos y al que no hacía demasiado caso el 90 por ciento del personal. Algún coscorrón se llevaban puesto cada día, abusaban de ellos sin que a nadie le importara demasiado y trabajaban en lugares infectos recogiendo excrementos de cerdos y cosas por el estilo. Se les reservaba lo mejor de cada casa. Al ‘tonto del pueblo’ nadie le hacía caso. ¿Recuerdan la película de Mario Camus ‘Los santos inocentes’? ¿Recuerdan el personaje encarnado por Paco Rabal? Pues ese es un buen ejemplo de lo que era el ‘tonto del pueblo’, una especie de animal de carga que podía arrastrar una tonelada de guano o las culpas de todos los males.