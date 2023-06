¿Es Vicente Barrera un tarugo? ¿Y Amancio Ortega?

Vicente Barrera Simó será el próximo vicepresidente primero de la Generalitat valenciana y se encargará de la consejería de cultura al mismo tiempo. Fue torero y se licenció en Derecho. Y, a raíz de este nombramiento, las redes sociales se han incendiado. Por una parte, un matador de toros al frente de la cultura de la Comunidad Valenciana no parece la mejor idea y es muy discutible; por otra, se ha abierto el debate sobre la necesidad de estar preparado para ostentar un cargo público de esa importancia dado que alguien pensó que el señor Barrera no había cursado estudios universitarios.

Si es un buen nombramiento, el tiempo lo dirá. Seguramente, los votantes de Vox estén muy contentos, tanto como alarmados los votantes del PSOE o Compromís. Ese asunto no parece interesante. Lo será cuando la gestión de Barrera se pueda evaluar. De momento, toda opinión es subjetiva y sin valor.

Si es necesario una formación adecuada para ser esto o aquello es el debate que me interesa.

¿Es necesario pasar por la universidad para dedicarse a la política? ¿Es necesario hablar varios idiomas para ser consejero de cultura? ¿Ser torero te convierte en un tocino? ¿Están más leídos los votantes de izquierdas que los de derechas? ¿Esa superioridad moral que todos quieren para sí, realmente existe?

Mi abuela Inocenta no sabía leer ni escribir. La primera vez que firmó un documento con su nombre lo hizo poniendo su mano sobre la mía y dejándose llevar. Era una mujer analfabeta aunque acumulaba una gran sabiduría después de pasar muchas calamidades y una guerra. Seguramente, no hubiera podido estar al frente de un Gobierno aunque era una mujer cabal. No sé si se puede decir lo mismo de todos los alcaldes que tenemos en España, sean del partido que sean. ¿Son los políticos (con carrera universitaria y Master) cabales? Ya les digo yo que no.

Conozco un buen número de licenciados por la universidad que son unos tocinos, que no han leído un libro en su vida, que creen que el cine es una pérdida de tiempo y que confunden la música clásica con el reguetón. Los nuevos graduados que van llegando a los puestos de trabajo no parece que terminen sus estudios sabiendo demasiado. Los jóvenes actuales no forman el grupo mejor preparado de la historia de España; es el grupo que acumula más títulos. Los hay que hablan inglés y que destrozan el castellano cada vez que abren la boca.

Los votantes de derechas son un grupo tan heterogéneo como el de votantes de izquierdas. Conozco votantes de Vox o del PP que son una maravilla de personas, sensatos, preparados en todos los aspectos posibles y buenas personas. Conozco votantes de izquierdas retorcidos, mezquinos y más brutos que un arado. Si cambian derechas por izquierdas, todo lo dicho sirve igual.

Cuidado con valorar a las personas exclusivamente por su curriculum vitae. No son pocos los empresarios de éxito que no han pisado una facultad; algunos ni acabaron la enseñanza obligatoria. ¿Alguien sabe que ha estudiado Amancio Ortega? Cuidado con señalar a un ex matador de toros sin escuchar lo que puede aportar y sin esperar a que haga las cosas. Es posible que haga el ridículo aunque hay que esperar a que eso ocurra. Por ejemplo, Juan García-Gallardo Frings, el actual vicepresidente de Castilla León, parecía bobalicón, bravucón y mal fichaje. Se ha confirmado. Pero a Barrera hay que darle un margen de confianza. Y a todos los que no han estudiado hay que respetarles porque igual los torreznos son otros.