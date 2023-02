Esas pequeñas grandes cosas

Disfruto del buen hacer de una señora que un día a la semana va a mi casa y en unas pocas horas la deja como los chorros del oro o, al menos, hace lo que puede para que se acerque a tal categoría. El otro día entré y me di cuenta una vez más de que su mano purificadora había estado allí, es mi ama de llaves, una expresión que me encanta. Olía el perfume sobre la limpieza que había llevado a término. Todo estaba en orden menos mi estudio en el que le tengo terminantemente prohibido que toque nada ni que limpie si yo estoy dentro. Si no lo estoy, como el otro día que me estaban soportando mis alumnos en la Facultad de Comunicación, puede asear pero en el contexto del desorden aparente de mis papeles y libros cuyo orden sólo yo conozco (y a veces ni yo). En estos días el desorden es aún mayor porque estoy dándole los últimos toques a otro libro que por supuesto nadie leerá fuera de algunos devotos universitarios y de los alumnos a los que sus profesores obliguen. Me gustaría escribir algo así como las sombras esas de Grey para poder liquidar la hipoteca y así sentir como el que ha hecho de cuerpo tras una larga temporada de abstinencia. Lo que pasa es que no tengo tiempo para comercialidades ni demás pamplinas.

Con el orden perfumado gracias a mi ama de llaves me vino a la memoria una canción de Carlos Puebla y Los Tradicionales, los cantores de la revolución cubana que en mis tiempos de rojo declarado sonaban en todos los mítines del PCE y hasta en La Pecera, la caseta del PCE en la Feria de Abril, donde se oía más a Carlos Puebla que sevillanas. Pues uno de los sones de Carlos Puebla habla de Emiliana, “una cubana que en el albergue es fundamental” porque por la mañana temprano preparaba el café de quienes iban a cortar caña de azúcar. El estribillo decía : “Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café”. Esto parece una tontería, pero no es lo mismo trabajar sin café que con café y si no que se lo pregunten a los millones de cafeteros que hay en España, algunos de ellos son “bipolares”, antes de beber café se comportan de una manera y después se transforman en otra más agradable y llevadera para ellos y los demás. Ya sé que el comunismo es muy malo, pero déjenme que evoque tiempos en los que teníamos ilusiones y en los que se ensalzaba el esfuerzo como el que hacía Emiliana para tener preparado el café, que ahora dan títulos como en la tómbola y desean que me ilusione con Dolce & Gabbana o con series ñoñas y con otras supuestamente progres que repiten ideas de mis tiempos revoltosos. Y se repite tanto porque lo verdaderamente nuevo es bastante intocable.

El ambiente perfumado de mi casa también trajo a mi mente una vez más el recuerdo de mi madre cuando en invierno montaba la copa o brasero de picón y le añadía alhucema en lugar de incienso. Hay que ver cómo un olor puede llevarte a la felicidad, a ese pasado que has mitificado porque lo que queda cada año que pasa es la vida por detrás, no por delante, y uno no quiere morirse por mucho que aumenten los suicidios que bien que lo lamento. “Son aquellas pequeñas cosas/ que nos dejó un tiempo de rosas”.