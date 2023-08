¿Escribirán Malú y Alex Ubago canciones pensando en Albert Rivera ‘oreja mojada’?

Malú debe estar de cualquier forma excepto contenta con su ex, Albert Rivera. Han aparecido unas fotografías del que fue político en compañía de Aysha Daraaui, una joven actriz y modelo a la que se ve lamer la oreja a Albert dentro de una piscina. Por supuesto, el gesto pasa a ser una de las diez cosas que no se deben hacer en público durante el verano por la grima que da. A Albert se le pasan pronto las penas de amores y se deja comer las orejas en público, algo con lo que no contaba Malú ni cuenta la señora Aysha Daraaui, y ya saben ustedes que si las barbas de tu vecino ves quemar pon las tuyas a remojar.

El caso es que mis contactos (nada fiables por otra parte) me dicen que Malú se ha puesto en contacto con Alex Ubago para escribir canciones dedicadas al amor y a Albert ‘oreja mojada’. De paso, quieren escribir la letra del himno de España puesto que, dadas las circunstancias, se descartan letras con alegría española y una pizca de confianza en el futuro nacional.

Malú y Ubago siempre se han caracterizado por ser tristones, pasionales y perfiles con tendencia clara a la autolisis musical. Las canciones de ambos son el paradigma de canción que escuchan en bucle los adolescentes cuando pierden al novio o la novia. Por tanto, todo parece indicar que pronto dispondremos de un látigo de siete colas en forma de balada lacrimógena que será un exitazo.