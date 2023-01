Escuchando al calendario

Hoy empecé la mañana prestando especial atención a la frase de mi calendario: “Gozar de la vida cuando te va bien es fácil; gozar de la vida siempre, es un arte”. Lo cogí entre mis manos mientras me recostaba unos instantes en la almohada para contemplarlo en actitud pensativa... Porque, a ver, ¿quién va a “gozar de la vida” cuando no le va bien? habría que ser tonto... Pero, espera un momento, una persona que sabe disfrutar de la vida, incluso cuando no le va como esperaba, no sólo no es tonta, sino que yo diría que es humanamente inteligente, dado que la vida es una, aunque no vaya como creías, ¡no tendrás otra oportunidad para disfrutarla!

Perfilando al artista humano

Sonreí, el calendario perpetuo que, años atrás me había regalado mi madre, tenía razón. Disfrutar de la vida cuando todo va sobre ruedas puede hacerlo cualquiera, pero gozar de la existencia incluso cuando vienen mal dadas... ¡Es una auténtica pasada! Como bien reflejaba el mensaje, es todo un arte y por ende, nos convertimos en artesanos cada vez que afrontamos cambios y nos salimos del “engranaje de lo planeado”, porque cuando eso ocurre ya no hay molde, ni mapa, ni guía, la solución depende de ti... De tu mente, de tu ingenio, de tu pasión... De ese algo que nos encanta y, en ocasiones, nos pone en tensión porque la materia prima de un artista humano es su corazón, algo único e irrepetible (que no irrompible) e incluso cuando el pobre corazón ha sido vapuleado y va con muletas, el artista humano, ese que pone en práctica el arte de gozar de la vida siempre, consigue llegar a su meta por otro camino, posiblemente una ruta que antes no estaba porque acaba de inventarla...

Eres el dueño de tu disfrute

Es curioso, si te sumerges en el concepto de arte, descubres que, literalmente, alude a tu capacidad para hacer algo por lo que, volviendo a la frase del calendario “...Gozar de la vida siempre, es un arte”, nos damos cuenta de que para disfrutar de la existencia siempre se necesita tener habilidad, vamos, que el disfrute (y ahí va una “perla vital”) no depende de “cómo te vengan dadas”, el disfrute depende principalmente de ti. Sólo una persona con habilidad para responder (esto es, “responsable”) será capaz de establecer el necesario diálogo con la vida para comprenderla y disfrutarla, pues cuando entendemos, nos relajamos y gozamos más... ¡Y tú que creías que el ser responsable nada más que tenía que ver con trabajar!