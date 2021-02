Ese rapero no es uno de los nuestros

Todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones. Hay opiniones absurdas, sin sentido, despreciables o incluso condenables. Incitar al odio, al terror y a la violencia es una de ellas. Con el arte pasa prácticamente lo mismo. Se puede juntar una opinión despreciable con un supuesto arte que ni siquiera lo sea. Y la mezcla es explosiva e igualmente rechazable, aunque para gustos, colores; y hasta el mal gusto sea una opción de libertad. Dicho todo lo cual, lo más lamentable no es que gente ciegamente violenta quiera victimizar al rapero del que hablamos, sino que incluso responsables políticos de primer nivel tengan la indecencia no de creernos ciegos como esos violentos, sino directamente gilipollas. Y no, claro que no lo somos. Ni lo somos ni ese rapero es uno de los nuestros, si es eso lo que quieren hacernos ver.

No lo es porque no representa a ningún compromiso político con la gente, como le gusta decir a esa lánguida izquierda universitaria que ni siquiera entiende qué significa ser gente, pero, sobre todo, no lo es porque no puede serlo nadie que pegue palizas o que incite a matar a nadie, o a darle un navajazo, o a ponerle una bomba, o a darle un tiro en la nuca. Quien anima a esas barbaridades ni siquiera puede calificarse de gente, sino de gentuza. Y esto que digo sí es libertad de expresión, con todo el respeto. Un prenda, por decirlo finamente. Lo suyo, en cambio, no es libertad de expresión, sino fascismo con todas las letras, se ponga la ropita que se ponga. Porque el fascismo, aunque ese fácil encasillamiento didáctico para la muchachada de hoy lo atribuya exclusivamente a la derecha, está en cualquier parte. En rigor, el fascismo no necesita ideología o su ideología se reduce precisamente a no tenerla y a cortar por lo sano. Eso: al que no me gusta se le pega un tiro y santas pascuas. También el arte puede caer en el error fascista de defenderse a sí mismo haga lo que haga, incluso sin hacer arte y convenciéndonos de que lo es tan solo porque cuente con la burguesa parafernalia de lo que vulgarmente se entiende por arte.

Que por este artista repetidamente condenado se incendien las calles de las principales ciudades de este país y cierta izquierda salga en su defensa nos pone sobre la pista de qué clase de izquierda nos han venido preparando no sé en qué laboratorio y qué clase de Educación amenaza a nuestros hijos. Yo a los míos les voy a seguir enseñando otro tipo de poesía.