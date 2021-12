Eso pasa por dar cancha al forraje

“Le garantizo que jamás van a gobernar este país, pero si llegasen a gobernar, ustedes sí que iban a tener huelgas y movilizaciones masivas”. Esto dijo ayer la ministra comunista española, Yolanda Díaz, que llamó Santo Padre al Papa y le cogió las manos como si se le hubieran aparecido Lenin o Fidel Castro en El Vaticano. Este es el forraje que el Partido Socialista ha metido en el Congreso, que parece un reñidero de pollos de pelea. Hasta Pablo Casado, tan bien hablado casi siempre, le soltó ayer al presidente Sánchez : “¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad?”. Luego quieren que los ciudadanos se comporten cívicamente. Pues va a ser que no. Fue Georg C. Lichtenberg, científico y escritor alemán, quien dijo que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Esto está pasando en España desde hace algún tiempo, sobre todo desde que llegó Podemos, la izquierda más radical de Europa, los antisistemas ultra, hoy en el Gobierno y metidos en las instituciones públicas junto a proetarras e independentistas catalanes. No quieren a la derecha aunque los ciudadanos la voten en libertad. A la derecha le pasa lo mismo, pero la izquierda debería dar ejemplo y no lo da porque tiene poco de democrática y es tan corrupta como la derecha, luego eso de que venían a regenerar la política y a abrir otra etapa distinta era un cuento de Calleja. Que en el Congreso se organice un acto contra jueces y policías, con el apoyo del Partido Socialista, es una prueba más de que esto está podrido y que no puede traernos nada bueno. Nunca se había atacado tanto a los jueces y a las fuerzas del Estado en democracia, como ahora, pero que se haga desde el Parlamento y con el consentimiento o el apoyo de un partido democrático e histórico como el PSOE, es escandaloso a todas luces. Y todo porque la política en España, y supongo que no solo en nuestro país, se reduce a una mera pelea por el poder. Pero en España es algo tremendo y cada debate sobre el estado de la nación se acaba convirtiendo en una guerra entre líderes, cuando no en un circo, como ocurrió ayer mismo. Mientras esto sucede los españoles volvemos a batir hoy un nuevo récord histórico en la subida de la luz, pero a los sindicatos les importa más lo del niño de Canet y hasta se van a manifestar por este asunto. Podrido no, lo siguiente.