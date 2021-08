Espadas y el cuento de la lechera

¡Atención! “ El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, estudia el desarrollo de un tranvibús ”. ¡Más atención aún! “Contaría con dos líneas, una desde Santa Justa y en dirección al centro y otra hacia Sevilla Este”. Y se peatonaliza desde la Gavidia hasta las Setas. El estudio tiene más intenciones pero no las voy a poner todas porque podemos terminar llorando de emoción y de alegría y las sorpresas de impacto tan inesperadas pueden ser fatales para el corazón. Señor alcalde, ¿de dónde va a sacar usted el dinero? Eso está hecho: “como fondos europeos o a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Nos presentaremos a las convocatorias que vayan saliendo porque con alguna de ella seguro va a conseguir financiación”.

O sea, el alcalde de Sevilla estudia una posibilidad, no tiene un euro para hacerla realidad, y ahí que van todos los medios a sacar la noticia. Pero, vamos a ver, ¿cuál es la noticia? Hombre, Ramón, que a su excelencia el señor Espadas, futuro presidente de Andalucía con el permiso de Bonilla, le ha brotado una idea. ¿Y desde cuándo un deseo es una noticia? Un simple deseo, sin proyecto sólido, sin aprobación, sin consolidación, sin dinero, sin nada, una fantasía espadiana sustituye en verano al monstruo del lago Ness que le daba por aparecer todos los estíos cuando no había noticias porque los políticos estaban de vacaciones y aquí como no sabemos más que dar noticias de los políticos y menos mal que tenemos ahora la pandemia, un montón de sucesos y el cambio climático, si no, qué iba a ser del periodismo si los políticos están descansando...

Ramón Reig estudia decorar su casa con estilo victoriano y comprarse un Roll Royce eléctrico, no tiene dinero pero va a aspirar a las ayudas del ministerio de universidades porque algo le caerá de Castells y además tiene un tío en América y ése seguro que suelta lana. Esto es como Santillana del Mar que ni es santa ni es llana ni tiene mar. Vamos a ver, ¿cómo está tan seguro Espadas de que en alguna convocatoria europea o española va a conseguir financiación? ¿Se lo ha prometido Sánchez para impulsar al PSOE en Andalucía y combatir de esa forma al “trifachito”? Si así fuera, ¿va a haber truco en el fallo de las ayudas? ¿Algún proyecto mejor que el estudio de Espadas –un estudio, he leído, ¿eh?- se va a quedar fuera por motivos políticos? Puede que se trate de un empujoncito porque Espadas le ha dicho a Sánchez “oye macho que ya se te ve demasiado el desdén con lo que antes era nuestro territorio preferido y UCD empezó a desmoronarse por Andalucía”.

Da la impresión de que Espadas está actuando como los estudiantes esos que dejan toda la preparación del examen para última hora y quiere promocionar su candidatura y la del próximo aspirante del PSOE a la alcaldía de Sevilla que, por ahora, los nombres que se barajan son casi desconocidos y sin gancho frente al alcalde de Tomares. Sabíamos lo de ese tranvía que va hacia una Santa Justa, por cierto, hecha unos zorros en sus exteriores, que da vergüenza llegar a Sevilla y ver la parte de fuera de la estación de trenes de la capital de Andalucía en ese estado ¡desde 1992! Pero hacía falta algo de más impacto, entonces don Juan Espadas fue iluminado por una bombilla y le brotó de su mente un estudio. Ahora se supone que con este estudio y unos cuantos más que le envíe el Espíritu Santo seguro que gana de nuevo las elecciones. En lo que a mí respecta, haga primero realidad su nirvana, señor alcalde en retirada, y luego puede que lo vote.