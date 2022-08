España está gris, todo está gris

Las miles de hectáreas abrasadas parecen una metáfora cruel de España. La España gris que se puede convertir en una naturaleza muerta como la cosa siga así. La metáfora va más allá de los incendios reales para pasar a otros incendios que acaso quemen más que los arrasadores de bosques. Deudas públicas y privadas que van a pesar como enormes losas de granito generación tras generación. Una actividad social que sufre aún el anquilosamiento burocrático de la España del siglo XIX. Un país que se alegra sobre todo cuando nos visitan extranjeros de la UE; por mucha importancia que tenga el turismo no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. Basta una de esas crisis que el mundo del capital lleva endémicamente adheridas -no hacen falta pandemias- para que el jamón y las gambas se pudran en un rincón.

Tampoco hace falta colocar microchips en las vacunas para controlar a la gente. Los ciudadanos ya se alienan ellos solos, quítale la memoria histórica universal a un humano y podrás jugar con él a la democracia, convierte a Occidente en una masa individual adicta a las herramientas digitales, dales un cierto poder adquisitivo mientras que otros muchos ven disminuir el suyo, aumenta el número de cámaras de vigilancia y de policías –humanoides en no mucho espacio de tiempo- y no necesitarás microchips fácilmente localizables. Coloca a disposición de la muchedumbre una mente que se crea libre y la convertirás en esclava de esa supuesta libertad.

La España gris es en buena medida el reflejo de un mundo gris. A ver si nos vamos a creer que esto lo va a arreglar Feijóo. El PSOE y Sánchez son algo así como el PASOK griego, algo similar le ocurre a Podemos: están unidos por el olor a moqueta. Pero, Feijóo, ¿qué tiene este hombre para cambiar el paisaje gris que veo? Algún día me lo tendrá que decir, es que esto que veo no es un problema coyuntural de cambio de cromos, es un problema estructural de vacío cognitivo y espiritual que necesita grandes remedios, no sólo caras nuevas. A nivel de España y a nivel mundial. Occidente es un bosque gris abrasado por la codicia y el desprecio a la naturaleza de la que procedemos. Occidente sufre un depredador absoluto llamado hombre que tiene ante sí el desafío de ir más allá del ser destructor que ahora es.

He venido a un lugar de Cantabria a descansar al que no venía desde los años 80. Se ha vuelto gris. Aunque me lo esperaba por lógica ambiental y porque ya había sido informado, su verde no existe, su verde es gris. Sus paisajes a pie de mar han sido brutalmente invadidos por el cemento y una multitud de ciudadanos parece sentirse orgullosa por vivir rodeada de cemento y casitas bien diseñadas. Todos queremos jugar a ser ricos. Aquí ya apenas llueve en comparación con lo que llovía antes, con todo el dolor de mi alma he de afirmar que, en este sentido, cualquier tiempo pasado fue mejor.

A pesar de todo supongo que he de dar las gracias porque al menos estos frondosos árboles que aún me regalan su vida, este verde gris que me rodea y que hace que las ovejas y las vacas busquen un pasto más fresco, verde que te quiero verde, a pesar de todo eso, decía, tendré que agradecer que aún no haya llegado el fuego real, quemante, que provoque mi exilio a otro lugar de España o de Occidente. Gris, también gris, como este paisaje triste que siente hoy un alma entristecida.