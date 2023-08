España, ¿país de subsidiados?

Cuando triunfaban las revoluciones progresistas -que son las comunistas- los revolucionarios ponían a la gente a currar de lo lindo y el que no curraba no comía -que dijo Lenin coincidiendo con La Biblia- o era considerado un mal camarada al que había que apartar de la dinámica. A medio o largo plazo todo ha fracasado. Pero se intentó. Lo que salió para delante ha sido el mercado que le va más al humano, lo otro, en este momento evolutivo, es pura ilusión, pura quimera. El progresismo actual -hasta el momento- lo que hace es subsidiar, sembrar indolencia y falsos jubilados. Y esto lo hace gracias a los avances que, con toda su faceta canalla, ha levantado el mercado, de ahí saca el progresismo la pasta para vivir él y de camino dar limosnas a los demás. El vulnerable es la materia prima y el puesto de trabajo tanto para el progresismo como para el mercado. Lo malo es que el mercado es así, cumple con su papel y, sin embargo, el progresismo no cumple con el suyo. Y ha tenido tiempo. Luego, en esencia, este progresismo es reaccionario, no crea progreso ni mental ni espiritual ni material sino que se aprovecha de lo que ya hay para distribuirlo en plan religioso y místico, no progresista.

He leído en un medio que uno de cada dos españoles vive o malvive del erario público creado por el capitalismo. Es un medio que le hace propaganda a la derecha y ha metido en ese cálculo a los casi cuatro millones de funcionarios por oposición y méritos, como quien suscribe. Deduzco que el mensaje subyacente es: “así cómo no va a ganar el progresismo si se está creando un voto cautivo”. Claro que se está creando un voto cautivo. Cuidado. El asunto es más complejo. Primero, ya está bien de perseguir la degradación de los funcionarios, si yo escribo con bastante libertad mis textos es porque el Estado, en principio, me garantiza un trabajo para toda la vida que yo me he ganado y aún así no es para toda la vida porque siempre te pueden buscar las cosquillas y mandarte a la Venta del Nabo. Lo que sí es seguro es que si trabajara en el sector privado yo no sería libre y por tanto la democracia tendría para mí menos sentido del que ya tiene.

Estoy encantado con mi trabajo y le rindo cuentas el Estado de mi labor, a finales de este año le mostraré toda mi actividad investigadora durante los últimos seis años en los que creo haber producido lo suficiente para que me reconozcan por quinta vez un sexenio de investigación, no necesito patrones endosándome latigazos para que produzca, soy un ser humano que asume con gusto sus responsabilidades porque ellas y yo son lo mismo. Y me jubilaré con 70 años si la salud me lo permite. Lo haré con pena, sin júbilo, no me gusta que me tiren a la papelera oficialmente.

Lo terrible de todo esto es que, si uno de cada dos españoles vive o malvive del Estado, muchos de los que no viven del Estado desean hacerlo, no para trabajar para el Estado sino para no trabajar o para tener algo de poder y dinero. Porque ese humano que no vive del Estado da la impresión de que vive para ver si le toca la lotería o alguno de los numerosos sorteos de todo tipo que abundan por ahí. O se siente muy atraído por la vida de los millonarios y por los programas más insulsos de televisión. Y no lee buen periodismo -que lo hay- ni buenos libros -hay muchos-. Toda esta situación que ahora veo con ojos de pesimista que es un optimista bien informado, más la codicia del alquiler de pisos por parte de personas que desean también una vida cómoda a costa de los demás; toda esa situación de los jóvenes eternamente hipotecados por una vida construida a sus espaldas y encima educados en la idiotez y la indolencia, hacen que me pregunte adónde narices va Estepaís y si el progresismo que nos gobierna o nos desgobierna va a ser por fin progresismo o mera apariencia.