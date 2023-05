España se apunta al desmonte de la idiotez

La Sirenita se ha vuelto de raza negra, sigue el espantajo del idiomo inclusiva, las ideologías brotadas de Estados Unidos con el fin de enterrar el verdadero pensamiento de izquierdas están destrozando a jóvenes y menos jóvenes. ¿Desde cuándo se le hace caso a lo que inventa un país que no tiene historia, que carece de metodología estructural con la que interpretar la vida y que va de derrota en derrota en lo militar y hasta está en quiebra técnica? Podemos creer en sus medicinas y en sus vacunas, podemos sentirnos atraídos por lo magistralmente que vende sus películas y por esos deportes de músculo y patada, pero, ¿Europa, la gran Europa de la que brotó USA, a merced de un país en decadencia y en guerra civil latente?

Allí, en EEUU, está surgiendo un nuevo orden mundial que quiere, por lo menos, matizar el orden mundial impulsado desde allí mismo pero que ha hecho aguas. Eso es Trump. Ese orden se extiende por Rusia, Turquía, Italia, donde una organización empresarial ha afirmado que no se puede tener a Rusia al margen de la economía global. Al mismo tiempo que el PP se ha implantado en España en esta primera vuelta de las elecciones de 2023, los que desean detener la guerra de los políticamente correctos y sus secuaces, sacrificando a Ucrania, a Rusia y a sus propios pueblos, van avanzando lentamente para evitar la hecatombe. Erdogan es aliado de Putin o al menos no se ha sumado a las sanciones que están fastidiando más a sus autores que a sus destinatarios; los republicanos gringos se preguntan por qué deben acudir a endeudarse más para poder pagar las nóminas y por otra parte Biden lleva gastados más de 50.000 millones de dólares en apoyar a la industria armamentística que desea que sigan muriendo “mujeres y niños”, como insiste la propaganda mediática para ablandarnos más aún el corazón.

¿Ablandarnos? El partido que más ha subido en España ha sido Vox que simpatiza con Trump quien a su vez ve en Putin a un hombre alfa con la firmeza que se necesita ahora en el mundo para que no se instale más aún en él la estupidez y una nueva dictadura de sonrisa abierta y traje progresista. Al final tanto el PP como Vox suelen hacer lo que les diga un señorito como Biden que ya está para sopitas y buen vino. ¿Quieren saber de qué va el nuevo orden que se persigue instalar en el mundo? Se lo diré con palabras de Putin cuando define lo que persigue: «Un mensaje especial de valor que habla del poder de la misericordia, del respeto mutuo, de los fundamentos espirituales y morales más importantes».

No pretendo que se crean ustedes a pies juntillas lo que afirma el presidente ruso, soy el primero que no me creo casi nada de lo que me dicen, es una obligación del científico y del periodista hasta que no compruebe por sí mismo lo visto y oído. Sólo pretendo que tengan en cuenta el significado más profundo de esas palabras porque las votaciones de España del pasado domingo van un poco -al menos un poco- por ahí. La gente está harta de muchas cosas, empezando por no poder hablar ni ser lo que cree conveniente sino que lleva demasiado tiempo encerrada en un autoritarismo impuesto por la superficialidad de la estupidez y quiere ya comenzar a romper esas cadenas o a ponerse otras, no lo sé, lo que sé es que ha votado cambio. Ahora, si esto sigue así, tendremos que ver si los que se llenan la boca con el cambio van a cambiar de verdad las cosas o van a seguir los dictados de la causa más honda que, según estimo, impulsa al ciudadano a no echar cuenta de un señor como Sánchez que pretendía sobornarles con dinero y sin embargo no lo ha logrado. ¿Cuál es esa causa profunda? La ausencia de ilusiones, de señas de identidad colectiva, de espiritualidad. Erdogan tiene al país hecho unos zorros desde el punto de vista socioeconómico. A pesar de eso, ¿qué ha votado la gente? Ilusión, personalidad propia, sueños de volver a ser algo parecido al imperio que Turquía fue.

También los españoles desean algo de eso, en mi opinión. Les da igual que la Sirenita de los oportunistas de Disney sea blanca o negra, la van a querer o no igual. Ése no es el problema, el problema es que para vestir a un santo están desvistiendo, y mucho, a otros. El problema es que no hay simbiosis entre lo de antes y lo de ahora, sino imposición. En algunos lugares con estilos nazi-progresistas.