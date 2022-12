España y el tuya mía del Betis de Setién

Seguro que muchos se habrán acordado del Betis de Quique Setién viendo jugar a la selección española. Hoy sale al campo de nuevo. La primera vez que la vi jugar en esta etapa Luis Enrique ya me sonó aquello a mucho ruido y pocas nueces. No me acuerdo contra quién jugaba porque, miren, sólo le echo cuenta a la selección cuando juegue alguna semifinal o final pero desde luego fue bastante antes de este mundial. Soy bético y no antisevillista, fui socio en tribuna de fondo, sin embargo, la vida tiene fases y ya ésa pasó pero se me quedó lo que mi padrino y mi padre –ambos valencianos- me incrustaron emocionalmente: la atracción hacia lo verdiblanco.

Siento mucho las fatiguitas que los béticos de carné han pasado con el entrenador cántabro, testarudo de verdad como otros cántabros a los que he conocido, excepciones de unos habitantes maravillosos de una tierra maravillosa. Yo me pegaba al transistor de Radio Sevilla partido a partido y me indignaba aquella situación, aún más cuando la veía en televisión. Al lado de Quique Setién y de Luis Enrique no soy nadie en esto del fútbol y aun así opino que el fútbol se juega hacia delante, buscando la portería, sin dar rodeos ni circunloquios que desesperan al aficionado y se le hacen interminables. Al fútbol se juega para delante, no para atrás y el portero no está para salir al medio del campo ni para ejercer de pasador desde su área.

Con Quique Setién, el Betis, jugando al tiki tiki o al tuki tuki o a lo que ese fútbol de bolero y adagio se llame, llegó a Europa. Luego le agarraron el tranquillo y los futbolistas se aburrieron porque no podían crear ni desplegar todo lo que llevaban dentro. Si el Betis con esa cachaza impuesta por Setién llegó a Europa podría ser que España con Luis Enrique fuera campeona del mundo, algo que dudo mucho porque ese fútbol con futbolistas de verdadera calidad y empuje no prospera, juega muy a menudo con fuego, dentro del área o en las proximidades de ella. Setién llegó a Europa pero lo sacaron de allí equipos inferiores al Betis y en la Copa del Rey eliminaron al Betis equipos de segunda.

Escribo después del partido frente a Japón, pensando en publicar esta columna el día del partido frente a Marruecos. Hoy es y ojalá España venza y convenza, a ver si así los que seguimos creyendo que España puede ser un país relevante en la esfera internacional al menos tenemos esa alegría que a fin de cuentas es dinero y prestigio. Alemania, primero, y Japón, después, buscaban portería en vertical y se dejaban de preciosismos además de que le echaban más intensidad que España. Con el 2 a 1 a favor de Japón, España no sabía qué hacer con la pelota, parece que otra vez iba venciendo por 7 a 0.

Deseo que el palo que se llevó con los nipones le sirva de reacción. Si persiste en el estilo Setién, versión Luis Enrique, me temo que hay poco que hacer. Me llama la atención el peloteo que hasta ahora se han traído con el entrenador los periodistas sobre todo madrileños. Todos estábamos viendo el desastre menos ellos, algunos incluso insistían en que ninguna selección juega tan bien como España, ¿este personal se cree que el resto de España que no es Madrid nos chupamos el dedo?

Hay otra cuestión que ha influido en la marcha de España, hasta ahora. Sus jugadores suelen ser muy jóvenes, con calidad pero sin experiencia. No hay mentes resolutivas y/o que se echen el equipo a la espalda cuando un país como Japón te remonta un 1 a 0. Jugadores que, como suele decirse, marquen la diferencia. Y ahí me he tenido que acordar, como bético, de Borja Iglesias y de Canales o de Álex Moreno. Eso sí, como los pongas también a jugar al tuya-mía acabas con sus genialidades.