Españoladas en Somos TV

A la vista de las simplicidades, reiteraciones y argumentos para niños de muchas películas supuestamente de adultos que veo en la oferta de canales de cine y series del paquete básico de Movistar, me traslado habitualmente a ver cine español en Somos TV. Hay bastantes cintas que o he olvidado o no vi en su momento por ser pequeñito. Me refiero sobre todo a las españoladas de Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, etc. Las españoladas ya se han estudiado en tesis doctorales, como las americanadas o las almodovarianas. Éstas últimas se analizarán más en el futuro como ejemplos de posmodernidad y decadencia. Ahora son todavía bastante intocables.

Las españoladas resultan desde luego insoportables para mí. Siempre se ha dicho que son machistas y a mí, cuando las veo ahora, despacio, para evadirme y a la vez deprimirme, me parecen feministas. El macho aparece tan ridículo, es tan desesperante verlo, que ahora lo que hacen esos personajes es un favor al lógico y necesario movimiento de liberación de la mujer. Si es que esos tíos que aparecen ahí son auténticamente repugnantes, lamento que en su día les gustaran a muchos españoles y españolas. Son vulgares, soeces, ignorantes, irrespetuosos con la mujer, payasos y patéticos. Resultan útiles como la mejor escuela para formar a niños y adolescentes en lo que no se debe hacer con ninguna mujer.

Alfredo Landa y José Luis López Vázquez nunca me gustaron en papeles presuntamente cómicos. Por supuesto, son buenos actores pero a mí no me gustan si van de graciosos, exageran demasiado sus papeles con aspavientos excesivos que llegan a ponerme de los nervios como Alfredo Landa en La vaquilla. Claro que han tenido que hacer frente a guiones de pena porque no es lo mismo la simpatía de un López Vázquez en La gran familia, La familia y uno más o La familia bien, gracias, y en las películas de Berlanga que en El señor está servido, Objetivo bikini o Lo verde empieza en los Pirineos. El auténtico López Vázquez y el auténtico Landa se ven y se admiran en las películas dramáticas como El crack, de Garci, Las verdes praderas, también de Garci, Mi general, de Jaime de Armiñán, o La cabina, de Antonio Mercero.

Otro significado muy distinto encierra en lo cómico Paco Martínez Soria, he ahí un gran actor cómico que habla con todo su rostro y todo su cuerpo sin moverlo tanto. La ciudad no es para mí y Don Erre que Erre son una delicia en fondo y forma.

La cuestión es que me parece un acierto bucear en Somos TV para interesarme por lo que fuimos y somos a través de nuestro cine del que, por otra parte, no nos tenemos que avergonzar si vemos las americanadas cargadas de toneladas de mensajes reiterativos sobre lo buenos que son ellos y lo idiotas que somos los demás: mejicanos, nazis, indios, malos del Oeste, comunistas, rusos, etc. No obstante, la mayor virtud que tienen los yanquis es criticarse a sí mismos como en Aterriza como puedas, por ejemplo, que es una buena película. La crítica contra uno mismo refuerza el poder del gringo en el mundo porque esa autocrítica se presenta ante la opinión pública como un acto de democracia. En Hollywood, hay siempre un cierto porcentaje de cine “antisistema” para aplacar a los progres que colaboran en el montaje con su entusiasmo. Se trata de las películas que duran menos en el cartel. El personal prefiere las más comerciales y sencillas de entender, como es lógico, igual que los españoles de otros tiempos se sentían atraídos por aquellas españoladas, hoy feministas. De todas maneras, da igual, mientras no se sepa historia y se tenga una buena cultura, lo que se verá en el cine, en filmes buenos y malos, son historietas derivadas de comics y de fantasías con efectos especiales, sólo una minoría consciente podrá sacar algo de tajada cognitiva a estas películas y series de mercado.