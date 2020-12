Espartinas continúa haciendo bien las cosas

Y en esta ocasión en el mundo de la enseñanza. Espartinas ha ampliado la red de desfibriladores instalados en espacios públicos de nuestra localidad con la instalación de estos instrumentos en el IES Lauretum y en los colegios Natalia Albanés, María del Carmen Gutiérrez y Espartinas (el colegio Cerro Alto ya disponía de desfibrilador). Un quinto aparato se ha colocado en la Hacienda Guardiola, donde actualmente está la nueva sala de estudios. De los siete desfibriladores existentes se ha pasado a un total de doce desfibriladores, una cobertura sanitaria muy por encima de los mínimos exigidos por la Ley. Los cinco nuevos equipos provienen del programa de Diputación Supera VII. El Instituto Lauretum y los colegios Natalia Albanés, Mari Carmen Gutiérrez y Espartinas son desde esta semana espacios cardio protegidos. Protección que beneficia no sólo a los miles de alumnos y alumnas sino al profesorado y resto de personal que presta servicios en los mismos. En las próximas semanas se impartirán los cursos de formación necesarios para las personas que cada centro estime oportuno deban tener esa formación. Hay que apuntar que actualmente, la Policía Local y empleados municipales tienen la titulación necesaria para el uso de los desfibriladores. Así, el mapa de equipos municipales, además de los centros educativos, es el siguiente: Edificio del Ayuntamiento, Casa de las Monjas, Hacienda Guardiola, Pabellón Juan Carlos I, Polideportivo, Estadio Municipal de Tablante y ambos coches de la policía municipal. Se ofrecerá también la posibilidad de realizar los cursos de formación a empleados municipales de esos centros y a los clubes deportivos que gestionan las Escuelas municipales, completando así la red de desfibriladores con un amplio equipo de personas preparadas para su actuación cuando sea necesario. Ya hace algunas semanas también acerque este municipio sevillano a estas paginas de El Correo de Andalucía como ejemplo de hacer bien las cosas, con esfuerzo, ganas y sobre todo muchas horas de trabajo, se pueden hacer realidad lo que seria impensable hace años. Sirva esta actuación como ejemplo para otros municipios de la provincia, no es tan difícil y ayuda, Dios no lo quiera, para salvar vidas llegado el caso.