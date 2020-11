Espartinas y los problemas con la atención primaria

Es algo que se puede ver en cualquiera de los pueblos de nuestra provincia, los ayuntamientos ya no saben que hacer con este problema que no es de su incumbencia, pero que tienen que abordar como responsables de los servicios y el trato que reciben los usuarios. Mientras vemos a nuestros políticos pidiendo la vacunación contra la gripe masivamente, la realidad es que los teléfonos de salud responden no hacen honor a su apellido, es decir no responde y cuando una persona se acerca a su centro de salud para pedir la cita te la pueden dar para el mes de enero del año próximo. Es por lo que me hago eco de la iniciativa que han tomado en el ayuntamiento de Espartinas y que puede ser una formula para que se aclare algo de todo esto. Espartinas quiere que la voz de sus vecinos llegue a la Junta de Andalucía y conozca de primera mano las incidencias en la localidad respecto a la atención primaria. El consistorio espartinero, ante las numerosas quejas que día a día recibe de su ciudadanía por el deficiente funcionamiento del Consultorio Médico Doctor José María Villagrán, ha decidido poner en marcha un servicio de recogida de incidencias a través del correo electrónico reclamacionsanitaria@espartinas.es. Estas reclamaciones (que deben ir acompañadas por el nombre completo y el DNI del usuario) serán registradas en el Registro General del Ayuntamiento de Espartinas y enviadas semanalmente a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. “Con esta medida pretendemos dar visibilidad a todos aquellos vecinos y vecinas que tienen que soportar el mejorable servicio que la Delegación de Salud dispensa en Espartinas”, ha manifestado la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos. El Consistorio ha hecho partícipe a Salud en numerosas ocasiones de los problemas de la atención primaria en Espartinas: “más de quince días para conseguir una cita, la imposibilidad de contactar de forma telefónica con el centro, largas colas todos los días para conseguir atención médica, varios días de espera para los resultados de PCR, funcionamiento deficiente de la app Salud Responde y una larga lista de situaciones que creemos no son compatibles con algo tan esencial como la salud”, ha señalado el concejal de Salud, José María Calado. Desde el Ayuntamiento de Espartinas se es consciente de la situación de excepción que vivimos, pero entendemos que existen los mecanismos necesarios para preservar la salud de nuestros vecinos. El concejal de Salud ha querido dejar claro que “este sistema de recogida de incidencias no trata de poner en el disparadero a los profesionales del Consultorio Médico, que realizan un trabajo excelente, digno de elogio. Entendemos que la Delegación de Salud puede y debe ofrecer a nuestros vecinos un mejor servicio.