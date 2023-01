Esperanza Gracia cambiará la vida de Pedro Sánchez y la de todos

Desde el día 1 de enero de 2023 soy Acuario. Eso me dicen, eso reza en el listado oficial de signos del zodiaco. A ver qué hago yo ahora con la edad que tengo; a ver qué pasa con todas esas predicciones que ha realizado Esperanza Gracia para este año; a ver esa creatividad de los Piscis que yo atesoraba tan contento en qué queda. Menudo lío se va a formar, todos tenemos que cambiar sin quererlo y pasaremos de simpáticos a rancios, de enamoradizos a distantes con el prójimo, de posibles triunfadores a ministros de Interior. Dependiendo del cambio de signo podrá ser más o menos infeliz, más o menos atractivo.

Yo era Piscis, es decir, artista por naturaleza, versátil, sensible y tímido; romántico, empático. Yo he aprendido a vivir instalado en la duda, en ese territorio que no permite estar seguro de nada y te hace vacilar cada instante. Dicen que los Piscis somos (eran) embusteros, aprensivos y que voluntad, lo que se dice voluntad, la justita.

Ser Piscis suponía ser contradictorio. Y eso me gustaba, no hay una sensación mejor en la vida que la que provoca la contradicción constante.

Nací un 29 de febrero. Era Piscis. Ahora, soy acuario. Les recuerdo que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, nació un 29 de febrero y era Piscis. Saquen sus conclusiones.

Ahora, ambos somos Acuarios. Existen dos tipos: uno es tímido, sensible, y paciente. El otro es exuberante, vivo y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. Acuario posee una personalidad fuerte y atractiva; es humanitario y muy simpático. Son (somos) perseverantes, inteligentes, claros y lógicos. No les gusta seguir a las multitudes. Amigos los justitos y no los hacen con facilidad. Trabajan en grupo si son los líderes y trabajan bien. No comprenden la traición, ni la palabra rota.

Pues eso, saquen ustedes sus propias conclusiones. Y miren el listado por si ahora son Géminis o Escorpio o lo que sea. De momento, ya les digo que yo me he convertido en un bipolar de lo más divertido.