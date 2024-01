Espiritualidad: beneficios para la salud física y mental

Alguna vez hemos oído la frase “esta persona es muy espiritual”, refiriéndose a un tipo de individuo con unos hábitos saludables de vida, con una gran riqueza interior y una manera de pensar altruista. ¿Pero qué significa realmente ser una persona espiritual?

Las personas confunden habitualmente la espiritualidad con la religiosidad y aunque son dos conceptos distintos, es verdad que a través de la oración puedes conectar con la energía espiritual.

Como decía el filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin:” no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual; somos seres espirituales viviendo una experiencia humana”.

A mi parecer, una persona que expresa espiritualidad no es la que toma ciertos alimentos y evita otros, no es la que se va al Tíbet o a la montaña a vivir, no es la que cumple con las costumbres de una religión o una filosofía. Una persona que expresa espiritualidad es la que toma conciencia de que su mente está condicionada a una programación mental llamada Ego, pero que tiene la libertad y el poder de dejar de identificarse con ella y acceder a un nuevo mundo que está en su interior.

Una persona que expresa espiritualidad sabe que coexiste en él una mente egoica que trata de limitarlo y otra mente mucho más poderosa y amorosa llamada Espíritu, que le servirá de guía para solucionar todos los problemas y retos que conlleva vivir.

Cuando la mente se aquieta y permaneces en silencio y con los ojos cerrados, puedes llegar a experimentar un estado de paz y de plenitud inexplicable. A este estado le suelen llamar los expertos: el estado de presencia, el ahora, el estado de gracia, el espíritu divino, o la energía del corazón.

Tu” yo espiritual “tiene una serie de cualidades que lo diferencian de tu “yo egoico”: la creatividad, la intuición, la compasión, el amor, la generosidad, la paz y la alegría.

Algunos beneficios de la espiritualidad respaldados por la investigación científica son:

· Mayor sentido de propósito y significado en la vida.

· Mayor bienestar emocional y psicológico.

· Mayor resiliencia y capacidad de afrontamiento ante los desafíos.

· Mejora de las relaciones interpersonales.

· Reducción del estrés y la ansiedad.

“Es a través de la gratitud por el momento presente que la dimensión espiritual de la vida se abre”.

Eckhart Tolle