Esplendor masificado

Si no fuese por esa constante necesidad de superar bullas y barreras humanas la Semana Santa del 2023 habría significado la del culmen del esplendor. Que lo ha habido desde luego, tanto en los cortejos como en los pasos, con lucimiento general y un alto sentido de la responsabilidad de los cofrades y sus juntas de gobierno. Pero, en mi opinión (que creo compartida por muchos) algo ensombrecida por las exageradas masas y porque hay cierto público que resta lustre a la mayor fiesta religiosa del mundo. No se trata de actitudes contrarias a las estaciones de penitencia, pero sí de faltas de educación y de urbanidad -la que se aprendía en casas y colegios- como sabiamente me indicaba un viaje cofrade de Sevilla. Signos de los tiempos. Tal vez sea preciso incrementar las campañas de empatía y buen comportamiento en los medios, en vez de potenciar insistentemente en los tópicos primaverales y festeros. Cuestiones como la proliferación de sillas plegables (incluidas hamacas de playa como se vieron el Sábado Santo) o la magna hamburguesería con puestos ambulantes en que se convierte Alemanes en hora punta, deben ser controladas por la autoridad competente. Ciertamente habrá que facilitar el acceso a unos servicios públicos y a unos bares reglados, pero no convertir en una feria cateta los entornos más preciados de la ciudad. Se puede esperar para comer fuera del paso de cofradías.

Las hermandades hermosísimas en sus estaciones penitenciales. Con algunos problemas de ajustes de itinerarios entre cofradías que se deben arreglar con diálogo y más diálogo. Y la meteorología, para firmar el contrato durante lustros con San Pedro, como hacen los mayordomos con las buenas bandas (aunque el exceso de calor de los días previos había hecho caer muy pronto los mantos de azahar al suelo). Mención especial por supuesto merece el Santo Entierro Magno, organizado en conmemoración del 775 aniversario de la Reconquista de Sevilla. Bendito aniversario celebrado, aunque a muchos nos sonara raro. San Fernando se habrá sentido muy orgulloso al contemplar hasta qué punto se recuperó el Catolicismo, después de tantos años de dominio almohade – el de aquellos norteafricanos intransigentes y fanáticos, aunque nos legaran la maravilla de la Giralda-. Pocas ocasiones hemos tenido para contemplar un cortejo tan exquisito en imaginería y pasos, con esa cadencia maravillosa que tiene el Santo Entierro por el ritmo elevado del transitar. Apenas unos minutos para complacerse con un Misterio cuando llegaba el siguiente. Toda una lección del mejor arte cofrade y de las diversas variantes de la tradición cofrade sevillana, que debemos al arrojo de un Hermano Mayor y a su junta de gobierno, arropada por el Arzobispo y el Consejo.

A poco que se conozcan las hermandades se sabe que el sentido de religiosidad está presente, y que las juntas de gobierno luchan por inculcarlo en todos los cofrades que “se visten” o salen un determinado año. Aun así hace falta mucho esfuerzo catequético interno, porque las hermandades están formadas por capas superpuestas de hermanos con distinto grado de compromiso cristiano (incluidos los que sólo salen por costumbre o uso social). Las devociones sin embargo siempre mandan. De una manera tal vez mas superficial o simbólica según los casos, pero la devoción es auténtica y expresiva. Ya decíamos que es la gran fuerza de la Semana Santa sevillana.

Han pasado los días grandes de la Pasión, y ahora celebramos la gloria de la Pascua. Los sevillanos sabemos que el Señor y la Santísima Virgen nos esperan cada día del año, representados en sus imágenes, en una mayor intimidad. Y hay que recordar que el SEÑOR está cada día en todos y cada uno de los Sagrarios de la Ciudad.

Con la melancólica recogida de los enseres y ya las Imágenes en sus altares han empezado a gestarse proyectos e ilusiones nuevas. Viviremos mientras tanto del recuerdo y la esperanza, del pasado y del futuro, soñando esos días hermosos de una nueva primavera, ese amanecer de un viernes de Dolores 22 de marzo de 2024. Pero sobre todo trataremos de vivirlo con fraternidad y cariño delante de nuestras Imágenes titulares. Porque, en el corazón de todos y cada uno de sus cofrades, Sevilla es y será siempre su Semana Santa.