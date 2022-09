Esta Bienal es distinta

Anoche estuve en el Cartuja Center para ver Cantes del silencio, el último espectáculo del cantaor jerezano David Lagos, al que admiro y quiero. No voy a cubrir la Bienal, solo asistiré a tres o cuatro espectáculos pero como mero aficionado. No crean que lo llevo bien, que no, porque soy un crítico nato, pero lo cierto es que anoche me emocionaba pensando que no iba a tener que salir corriendo del teatro como he hecho durante casi cuarenta años, para hacer la crítica del espectáculo. Anoche escuché hablar muy mal de lo nuevo de Eva Garrido La Yerbabuena, que por lo visto es una obra infumable. Qué rabia, con lo que me gustaba dar castañazos en el festival sevillano. Pero Eva ha tenido buenas críticas, creo. Cantes del silencio, la obra de Lagos, solo me gustó a ratitos, pero vi al público en pié y aplaudiendo. Me repatea ver cómo un teatro se pone en pie y aplaude un espectáculo que a mí me aburre, pero pasa ya con demasiada frecuencia. No voy a hacer una crítica de este espectáculo, lógicamente, porque no fui a eso sino a relajarme un rato, escuchar a David y ver a los amigos. Me alegró mucho poder abrazar a mi hermano Antonio García Barbeito, al que hacía siglos que no veía. Poemas suyos, y su voz -que es de otro planeta-, estaban en la obra. David es un gran cantaor, quizá de los pocos que saben cantar de verdad, y su hermano Alfredo es un guitarrista extraterrestre, de los grandes. En su obra, David canta dos soberbias seguiriyas de Tomás el Nitri y Junquera, estilos de levante de una delicadeza melódica increíble, cantiñas y otros palos. Da gusto escucharlo, con tanta sabiduría y poderío. Pero su obra no la entendí muy bien y me interesa todo lo que tenga que ver con la memoria histórica, que de eso iba. Por eso me sorprendió ver al público en pie y aplaudiendo con tanta fuerza. Cada día entiendo mejor que voy desaprendiendo y veo con satisfacción cómo los demás van sabiendo más de flamenco que yo, que no es que sea un experto, aunque me ha costado lo mío saber aparentarlo y llevar cuarenta años comiendo de chanelar de lo jondo. Anoche salí del teatro, me fui a casa, al campo, con mis perros y gatos, y no me lo creía. Nadie me llamó del periódico para decirme que tenían que cerrar la edición y mandar a rotativa. “¡Corre, quillo, que cerramos!”. Cuántas veces escuché esta súplica mientras iba volando para la Carretera Amarilla o a la redacción actual. Tardaba más en encender el ordenador, poner el titular, editar la entradilla y cuadrar los destacados, que en hacer la crítica. Si la obra me había gustado, llegaba emocionado y salía siempre una crítica cariñosa y poética. Que no me había gustado, castañazo que te crió. Claro, llegaba estresado, cabreado y hasta el gorro de la Bienal, y la pagaba con los pobres artistas. De alguna manera que no adivino, un día pagaré, en el cielo o en el infierno, tanto daño hecho a los artistas, que al fin y al cabo son los únicos que merecen la pena de este arte. Muy bonito, señor Lagos.