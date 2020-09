¿Está justificada la ‘madrileñofobia’?

Es posible que alguien crea que los colegios que están cerrando (4) y las aulas que se están clausurando en colegios de Sevilla (64) son el producto de la visita de maléficos madrileños que viajan hasta aquí para contagiar a todo el que se ponga por delante. Tal vez alguien piensa que confinando a los madrileños se acabará problema en el resto del España porque las botellonas son cosa de los madrileños, porque los bares que sirven copas a clientes que se hacinan en el local sin mascarilla son los que hay en Madrid, porque los sanitarios en Madrid (solo en Madrid) hacen fiestas de despedida a los jubilados y se contagian 30 a la vez. Quizás alguien piensa que los madrileños tienen la culpa de todo y que el SARS-CoV-2 no tiene futuro alguno con los madrileños encerrados. Uno de los que piensan algo parecido a esto es el presidente de la Junta de Andalucía que anuncia una monitorización de las segundas viviendas de madrileños en Andalucía. Como si en Andalucía no hubiera casos al margen de los madrileños. El señor Moreno Bonilla debería monitorizar las primeras viviendas de sevillanos, malagueños o cordobeses que trabajan en Madrid y viajan a sus ciudades de origen. Esos no son madrileños y si unos son peligrosos los otros también.

Los madrileños, como el resto de españoles, son víctimas de un coronavirus, de unos políticos nefastos, negligentes e incompetentes. Los madrileños son muchos; exactamente 6.685.471 habitantes. ¿Se imaginan que en la provincia de Sevilla (1.957.197 habitantes) tuviéramos que meter más de 4.500.000 de personas distribuidos por sus 106 municipios?

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid es torpe, extraordinariamente limitada en aspectos políticos básicos y le queda el puesto grande, pero tiene razón cuando dice que en Madrid se produce un movimiento diario de dimensiones considerables. ¿No puede ser que llegan a Madrid personas contagiadas y convierten la ciudad en una bomba biológica descontrolada?

Lo cierto es que la gestión de esta pandemia está siendo desastrosa en toda España, que el mundo en el que vivimos es desastroso, que todo es desastroso. Queremos creer que el problema está en otro sitio, que los culpables son otros, que somos inocentes y víctimas del comportamiento incívico e irresponsable de otros.

¿Se imaginan ustedes si señalasen a los sevillanos y se les quisiera prohibir viajar y tener una vida normal por el brote del virus del Nilo? ¿Qué les parece cuándo los Gobiernos extranjeros recomiendan a los turistas de sus países que no pisen España? ¿Nos gusta ver cómo se hunde la economía española porque en el resto del mundo nos consideran una especie de apestados?

Los españoles tenemos bastante con unos políticos que están demostrando ser incapaces de tomar decisiones que sirvan para contener la pandemia. Si, encima, nos da por ser insolidarios entre nosotros, no saldremos de esta ni a la de tres. Ya sabemos que no acabaremos siendo más fuertes, ni estaremos más unidos, ni seremos más nada. Tratemos de salir como buenamente podamos, pero sin señalarnos entre nosotros, sin hacer nuestro el juego que proponen los políticos para tapar sus miserias.