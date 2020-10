Donald Trump, que durante meses se estuvo riendo del coronavirus, ha resultado contagiado, aunque uno nunca se puede fiar de nada en este mundo de espejismos donde todo, constantemente, suena a estrategia. Ayer por la mañana decían los de su casa, tan blanca, que estaba mejorcito. Por la tarde, algún subalterno se envolvió en la capa del anonimato para susurrar que estaba muriéndose, y así lo reprodujeron los medios. Una cosa y la contraria.

El mundo es como un pueblo, dicen los descubridores de la aldea global. Será por eso que hay tantas viejas del visillo, tantos dimes y diretes y tantas preguntas capciosas con respuestas en clave. Cuando en los pueblos se pregunta por fulano, en estado grave, y uno de sus familiares te dice que está mejorcito significa que le quedan horas. Decir de alguien que está mejorcito es un eufemismo contra el torrente de preguntas que le sube por el pecho al curioso de pueblo. Es una manera de frenar la curiosidad ajena, pero, al mismo tiempo, es una metáfora envenenada mediante el diminutivo de súplica de que no se pregunte más. Está mejorcito, síntesis de la mejoría de la muerte, se parece a esa sonrisa apretada y ese saludo preventivo de quien te ve por la calle y no quiere pararse contigo. Te sonríe y te saluda mucho antes como un aviso de que no te pares, como una muestra acelerada y preventiva de que no hay intención de alternar, como un mensaje en clave de que será mejor que sigas tu camino arrastrando tu propia sonrisa como reflejo de la suya, una sonrisa civilizada de adiós adiós, tú en tu casa y yo en la mía.

Sin embargo, que digan de Trump que está mejorcito, sabiendo como sabemos los miles de contactos, de trucos, de magia y de intereses que tiene el Gobierno estadounidense, puede significar lo que aquí entendemos y lo contrario, porque la aldea global se parece a una aldea lo mismo que un huevo a una castaña, y aunque el coronavirus mate a miles de personas, también sirve para que otras lo cuenten en el Twitter.