Estado de alarma, estado de odio

Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, España; 1746-Burdeos, Francia;1828) Fue un genio y un visionario.

Goya, no comprendía la violencia .Le aterraba y consternaba.

Repudiaba la guerra, pero le horrorizaba más el odio entre los españoles. Violaciones, fusilamientos, carnicerías, mutilaciones, campos sembrados de cadáveres, heridos, muertos, ejecuciones a garrote, saqueos de iglesias.

Violencia de destino individual. Violencia sin empatía. Violencia y miedo que cantaban las caras de sus pinturas.

No sublima la guerra militar. Trata la violencia del hombre concreto.

Duelo a garrotazos es una pintura realizada sobre 1820.

La lectura más generalizada de esta obra alude a las luchas fratricidas, y se encuadra en el momento político de enfrentamientos que estaba viviendo España en esa época.

Goya se adelantó a su tiempo sí, pero también visualizo la lucha cainita que pretendía mostrar como los pobres, se pelean sin sentido a garrotazos. Es, claramente, una premonición de la Guerra Civil Española (1936-1939), la cual es la mayor de las luchas criminales que ha tenido la desgracia de vivir nuestro país .La lucha incomprensible entre semejantes, entre hermanos, compatriotas, entre ciudadanos de una misma sangre y cultura.

Por esta razón, el cuadro anticipa la lucha entre las dos Españas que continuará en el siglo XIX entre progresistas y moderados, y en general en las posturas enfrentadas que llevaron a las guerras y Guerra.

Goya ponía a veces en sus cuadros. “Yo lo vi”. “Y esto también”.

El cuadro preside mi despacho. ¿Cómo dos personas pueden matarse a garrotazos ¿Qué sentido tiene?

En “Los fusilamientos” se observan caras de pánico y los cuerpos de los recién fusilados amontonados en un suelo lleno de sangre. Llama la atención el farol que ilumina de forma tan trágica la figura del hombre vestido de blanco cuyos ojos y brazos levantados parecen pedir piedad y clemencia. Este personaje, humilde, es sin duda el punto central y clave de la obra , donde el espectador fija, prima facie, su atención.

También, se observa, gente tapándose los oídos y los ojos, para no escuchar, ni ver una cosa tan cruel. Al fondo tras la montaña, el paisaje de un Madrid que se ve oscuro y tenebroso.

Oscuridad de hoy.

Los que fusilan, ocultan sus caras y están de espaldas. Como hoy.

En la ejecución del emperador Maximiliano (1868-1869), representa el fusilamiento de Maximiliano I de México, el 19 de junio de 1867. La temática de Manet y la técnica empleada, recuerdan a Goya.

¿Qué sentido tuvo la muerte de García Lorca? ¿Los fusilamientos masivos y sin causa en ambos bandos?

Odio. (Del lat. odĭum). Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea.

Falta de empatía. Hoy el odio está en el wasap.

En las querellas, y denuncias que se ponen sin sentido, politizadas para hacer daño.

Se desea su fusilamiento, su exterminio, y se denuncia, poco importa los años que estará sufriendo con su familia. El fin político de asociaciones oscuras, justifican los medios.

El odio está en la radio, en algunos artículos periodísticos.

Las personas religiosas deberían seguir el mandamiento del amor. Misericordia. Las personas de derechas presumen ser personas de orden.. La izquierda preconiza la comprensión y la solidaridad.

Chaves Nogales un hombre de izquierdas, un hombre, justo lo expone magistralmente en “A sangre y fuego”.

Todos acabarán saliendo de España .Goya, Cernuda, Chaves Nogales, Machado, Gila y tantos otros. Todos denuncian atrocidades. La tristeza rompe sus corazones.

Poco importa la historia en esta espiral actual de odio. La historia se vuelve a repetir.

Nunca he entendido, cuando en escenas cotidianas, antes de la guerra civil, los niños o levantaban el puño o el brazo ¿Qué tenían esos niños en la cabeza? ¿Qué mensaje estamos mandando a nuestros hijos?. Más comprensión y menos matemáticas. ¿Qué estamos sembrando?

El odio, les garantizo ya está aquí, ya campa a sus anchas. En los wasaps.

El sustantivo wasap es un mensaje gratuito enviado por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Mandar humor, o amor, no mandes odio. Manda ganas de vivir, espíritu de construir.

¡Esto hay que pararlo¡

Otro factor, falta para encender la mecha.

La pobreza.

El FMI prevé un desplome del PIB español del 8 % en 2020, la mayor caída desde la Guerra Civil. Otros creen que podemos llegar al 10%.

De cumplirse, la proyección por esta crisis, sin precedentes, será la mayor caída anual desde la Guerra Civil.

En Europa estaríamos viendo cifras por debajo o cercanas a la segunda guerra mundial.

La crisis económica mundial simplemente ya en 1932 produjo más de 30 millones de parados. Eso produjo las guerras: pobreza, incomprensión y odio.

Ya hay un español que quiere

Vivir y a vivir empieza,

Entre una España que muere

Y otra España que bosteza.

Españolito que vienes

Al mundo te guarde Dios.

Una de las dos Españas

Ha de helarte el corazón.

(Antonio Machado .Campos de Castilla)

No hicimos caso al genial Gila. No aprendimos nada . ¿Es el enemigo?... ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento?... ¡Que si pueden parar la guerra un momento!

“Bueno, yo me voy “pa” mi casa, si acaso hay algo me escribe y vuelvo.”

No me manden wasap de odio. No transmitan odio.

Nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Piénsenlo.

Haz el amor y no la guerra.