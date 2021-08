Estamos vivos de milagro

Hace un mes y medio me pusieron la vacuna Janssen en Coria del Río y al día siguiente tuve algo de fiebre y mal cuerpo, síntomas que están dentro de lo normal. A los diez o doce días, una mañana amanecí con un fuerte dolor en la pierna izquierda, me fui al Ambulatorio de La Puebla del Río, donde vivo, y a pesar de que dije que iba con la pierna bloqueada me dieron cita para veintitrés días más tarde. Si llega a ser un trombo, estaría ya comiendo malvas. La médica que me atendió el día 26 del pasado mes de julio me miró la pierna y me dijo que no parecía nada serio, algo “de tendones”. Joder, nada serio. Hoy iré de nuevo porque sigo con dolores, ahora en las dos piernas y con problemas para andar con normalidad si no me tomo alguna pastilla para el dolor. Puede ser una reacción de la vacuna, y así se lo dije a la médica, pero no le dio importancia alguna. Me quiso tomar la tensión y me venía chico el tensiómetro. Normal, a mí todo me viene pequeño. Me mandó a una farmacia, me tomaron la tensión con un tensiómetro también chico y la persona que me la tomó me dijo, sin titubear: “Váyase corriendo al Ambulatorio y que le pongan la pastilla debajo de la lengua, que está usted muy mal”. Andando como un pato mareado y pensando que no volvería a ver a mis mascotas, llegué como pude al centro médico, expliqué la cosa y me volvieron a tomar la tensión, ahora con un tensiómetro para mozos fornidos. La tenía perfecta, como la de un chiquillo. En la farmacia se habían equivocado. Se pueden imaginar la gracia que me hizo el error. Hoy volveré a pedir cita y me la darán para dentro de otros veintitantos días, o sea, para septiembre. Mientras me dicen qué me pasa en las piernas, si lo averiguan, seguiré andando como un pato harto de coles y se me pasará el tiempo para ligar en la playa, que está la cosa cortita con sifón. No le tengo mucho aprecio a la vida últimamente, que lo sepan. Pero vamos, quiero acabar de pagar la hipoteca y buscarles un hogar a unos lindos gatitos de Rubio y Yeli antes de que crezcan y se queden en casa. A pesar de todo, les digo que volvería a vacunarme de nuevo contra el puto virus, por mí y por los demás. Al fin y al cabo, andar tampoco es tan necesario.