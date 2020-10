Este mundo es una mierda

Voy a tratar de ser objetivo, es decir, voy a limitarme a observar y decir lo que veo, como si fuera una cámara de vídeo. Y trataré de enfocar desde distintos ángulos.

Lo que veo me gusta poco. Paro, ERTE’s, empresas cerradas, autónomos desesperados, teatros y cines vacíos, políticos ignorantes que trabajan como lo puede hacer el que lee los contadores del agua aunque sin esforzarse lo más mínimo. Veo una estafa de dimensiones colosales, un mundo en el que las diferencias entre clases es demoledora, un mundo en el que todo se ordena alrededor del dinero y de la imagen de personas que, en realidad, son unos pazguatos que salen bien en las fotos. Veo un mundo sin futuro porque los que están a los mandos no saben hacer la o con un canuto.

Veo tristeza, a personas desanimadas, expectantes, desconfiadas. Veo un mundo de mierda que quiere acabar consigo mismo. Veo millones de personas deprimidas.

Este mundo de Trump, de Putin o de Bolsonaro, me incomoda y me hace pensar que preferiría no colaborar ni un minuto más en la destrucción del planeta, no colaborar ni un minuto más con el hacinamiento de personas refugiadas de las que nadie se acuerda, no participar de una degradación de la dignidad humana que resulta vergonzosa. Este mundo de Sánchez e Iglesias que quiere tener color social me remueve porque no lo es. Dar limosna a los votantes no convierte el mundo en un lugar mejor. Todo lo contrario. Pobres y dependientes; pobres y esclavos de un puñado de euros que lanzan desde el ministerio para que sigas callado.

Veo un mundo que es una puta mierda. Es lo más objetivo que puedo ser. Y así lo digo. Una puta mierda.

Y dicho esto, me apunto a la teoría de que saldremos adelante si somos capaces de coger aguja e hilo para remendar lo que quede de nosotros. Los políticos no lo van a hacer. Cada uno en su ámbito, en la escalera de casa, en el aula del instituto, en la oficina... Somos lo solución. La única.