¿Esto es lo que me ofrecéis?

La información que me ofrecen algunos medios principales giraba ayer en torno a estos temas: el alcalde de Madrid, señor Martínez Almeida, es un hombre muy malo que debería dimitir porque alguna responsabilidad política tendrá en el hecho de que un par de señores se hayan beneficiado con un pedazo de comisión por vender mascarillas cuando no las había. Otra vez las mascarillas, como en el caso Ayuso. Ya no parecen mascarillas para el Covid, esto se asemeja más a máscaras para un carnaval. Silencio sobre las denuncias que hay en relación con el mismo tema pero relativas al círculo del gobierno. En unos medios, jaleos sobre los comisionistas que se derivan del PP, en otros sobre los que se derivan del PSOE. Se silencia o se dice en poco espacio y en voz muy bajita los posibles pecados del bando amigo.

Otro asunto: que viene el fascismo. Con Vox en España, con Le Pen en Francia. Me parece que este aspecto empieza a entrarle a la gente por un oído y a salirle por el otro, a tenor de los grandes servicios sociales y el gran clima de justicia y riqueza espiritual que vienen observando los contribuyentes, procedentes de los partidos que se llaman a sí mismos democráticos. En ellos y en sus medios de comunicación se ofrece bastante pobreza de contenidos, demasiada reiteración, poca esencialidad. Supongo que hay ciudadanos que pensarán que no se pueden hacer peor las cosas por muy facha que se sea. Y van a votar facha. El fascismo del siglo XXI nunca será como el de los años treinta del siglo XX. Si es que llega al poder absoluto alguna vez -ahora eso ya no le interesa a su hermano, el liberalismo- tendrá que aparcar bastantes de sus principios y si llega arriba en coalición y como segundón, arriará bandera con más principios todavía. Hoy, más que nunca, el mundo es un negocio en el que no caben autarquías, lo malo es que el dinero mundializado va en detrimento de las señas de identidad y de la supervivencia física de millones de personas y por eso les atrae el fascismo, la ultraderecha o como quieran ustedes llamar a la derecha situada a la derecha, a la que tanto miedo le tiene la hermana de la que ha brotado.

Aquí todos han dejado sus esencias más identificativas para caer en el mundo del negocio que es capaz de provocar una guerra en la que los perjudicados son los ciudadanos en general: los sancionados, los sancionadores, los que atacan y los que defienden. Mientras, los culpables se esconden tras sus ganancias y colocan en primera línea a los políticos y los medios de comunicación que sirven para que ustedes no sean la opinión pública sino la opinión publicada. “¿Qué van a decir tus lectores sobre tu línea editorial?”, le echaba en cara, en la película Ciudadano Kane, la mujer del señor Kane al magnate de la prensa, señor Kane, mientas ambos desayunaban? Y el señor Kane le respondía: “¡Dirán lo que yo les diga!”.

Y hablando de guerras que generan los intereses y los negocios, el otro tema central de los informativos es la invasión de Ucrania. Si se prolonga, la gente se hartará también. Y se va a prolongar, puesto que EEUU lo que desea es que Rusia entre en bancarrota y, si gana, que su victoria sea pírrica. Esta es una guerra de EEUU, Europa se coloca ahí de tonta útil para recibir los primeros pepinos nucleares, si se lanzaran. Ya verán qué calentitos vamos a estar cuando nos llegue alguno. Total, ya hemos destrozado a Europa dos veces en el siglo XX mientras USA producía y producía y se colocaba como la mayor prestamista del mundo y controlaba el planeta con su dólar. ¡Qué más da que nos destruyan otra vez! EEUU se habrá quitado de en medio a un rival directo y ahora tendrá que ir a por China. Y de tanto jugar y jugar con fuego se quemará USA y nos quemaremos todos. Pero de todo esto, poquito o nada en los medios: Ucrania es la buena y Rusia la mala. Punto en boca. Y las fuentes de información son Zelenski, los alcaldes de las ciudades bombardeadas y unos periodistas con consignas claras, muy imparciales y fiables todas. Ya está, esto es lo que debemos saber, pensar y opinar. Oh, muy poca cosa para, según escucho, vivir en una democracia, ¿no os parece, legisladores y periodistas míos?